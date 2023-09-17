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ليفركوزن يتعامل بهدوء مع «التكهنات»!

ليفركوزن يتعامل بهدوء مع «التكهنات»!
17 سبتمبر 2023 17:44

 
ليفركوزن (د ب أ)


أبدى رئيس نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، فيرناندو كارو، رد فعل هادئاً حيال اهتمام أندية أخرى بضم مدرب الفريق تشابي ألونسو. 

وفي تصريحات لمحطة «سبورت 1» الرياضية، قال كارو في تعليق على تكهنات حول رحيل معلم كرة القدم مستقبلاً إلى نادٍ مرموق على المستوى الدولي: «أتقبل أن تثار تطلعات في أندية أخرى، عندما نحقق نجاحاً».
كان ليفركوزن مدد عقده مع الإسباني ألونسو «41 عاماً» في أوائل أغسطس الماضي حتى 30 يونيو2026.
وأشارت تقديرات كارو إلى أن ألونسو لا يزال يركز في مهمته الرامية إلى جعل باير ليفركوزن ينافس على بطولة، وأردف أن ألونسو «لا يسمح لكل هذا الحديث أن يخرجه عن هذا التصور، فهو غير مهتم حالياً على الإطلاق، بما سيحدث في غضون عام أو عامين أو ثلاثة». 

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وقال كارو، إنه يشعر بتفاؤل لأن الفريق يستفيد من الخبرة الكبيرة لألونسو المحترف السابق، واستطرد في حديثه عن ألونسو قائلاً: «إنه مدرب فاز بكل شيء لاعباً، ويعرف ما نحتاجه لنحقق النجاح، وخبرته ليست مستمدة من دوري واحد فقط». 

كان تشابي ألونسو محترفاً ضمن صفوف ريال سوسيداد الإسباني وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، وفاز بدوري أبطال أوروبا، وهو لاعب مرتين موسمي 2005 و2014، كما فاز ببطولات مختلفة أخرى في ثلاث دول.

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
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ريال مدريد
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