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كرايتشيكوفا تصطاد «السابع»

كرايتشيكوفا تصطاد «السابع»
17 سبتمبر 2023 17:42

 
سان دييجو (أ ف ب) 

 

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ظفرت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الفائزة بلقب بطولة رولان جاروس قبل عامين، والمصنفة الثانية عالمياً سابقاً، بدورة سان دييجو الأميركية للتنس، بفوزها على الأميركية صوفيا كينين 6-4 ، 2-6، و6-4.
وبهذا الفوز، حققت كرايتشيكوفا البالغة 27 عاماً، والمصنفة 13 عالمياً حالياً، لقبها السابع في مسيرتها، والثاني لها هذا العام، بعد دورة دبي في فبراير الماضي، حيث تغلبت في النهائي على البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً حينها.
وفازت التشيكية بعد مباراة صعبة استمرت ساعتين و38 دقيقة، على كينين صاحبة المركز 93 عالمياً والفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.
وسيمنح هذا الانتصار كرايتشيكوفا عودة إلى قائمة العشر الأوليات في التصنيف العالمي، متقدمة مباشرة على الفرنسية كارولين جارسيا «11» التي خرجت من الدور ربع النهائي.

التنس
أميركا
سان دييجو
رولان جاروس
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