اتحاد الفروسية يختتم الدورة الدولية في إدارة الإسطبلات



أبوظبي (وام)



اختتم اتحاد الفروسية والسباق الدورة الدولية التخصصية الثانية في إدارة الإسطبلات، والتي نظمها بالتعاون مع الاتحاد الدولي من 14 إلى 16 سبتمبر الحالي في أكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي.

وشهدت الدورة الـ 26 مشاركاً من أندية الفروسية والمراكز المتخصصة والإسطبلات الخاصة برياضة الفروسية.

واستعرض الأيرلندي أنتوني لوري الخبير المتخصص في إدارة الإسطبلات بالاتحاد الدولي، أبرز المستجدات في الفروسية، ومواكبة التطورات عالمياً وفق توجهات الاتحاد الدولي.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، أن الدورة تتماشى مع توجهات الاتحاد التطويرية، للارتقاء بقدرات المتخصصين، وإطلاعهم على التطور الكبير الذي تشهده رياضة الفروسية عالمياً، لتعزيز ريادة الإمارات، وتأكيد دورها البارز في الاهتمام بالفروسية.

وأضاف الريسي أن الفترة المقبلة تشهد المزيد من الدورات التخصصية بالتعاون مع الاتحاد الدولي، لتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز دورها الكبير في التطور.

وأثنى المشاركون في الدورة على جهود اتحاد الفروسية والسباق في إقامة الدورة، وحرصه على تواجد الخبير الأيرلندي أنتوني لوري، لأهمية مستوى الدورة، ودورها المحوري في مواكبة أحدث المستجدات عالمياً في رياضة الفروسية.