موناكو يسقط في «فخ التعادل»



باريس (أ ف ب)

سقط موناكو المتصدّر في فخ التعادل على أرض مضيفه لوريان 2-2، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت مشاركة المدافع بنجامان مندي في أولى مبارياته منذ نحو عامين.

وتقدّم أصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من المباراة، عن طريق البينيني أييجون توسن، قبل أن يعود موناكو من بعيد بهدفي الروسي ألكسندر جولوفين «17»، والأميركي فولارين بالوجان «69».

وفيما ظنّ الضيوف أن المباراة تتجه إلى إحراز انتصارهم الثاني توالياً، جاء هدف رومان فيفر في الدقيقة 98، ليفرض عليهم التعادل الثاني لهم هذا الموسم.

وبهذه النتيجة، بقي موناكو في صدارة الترتيب، من دون أن يعززها مع 11 نقطة، فيما رفع لوريان رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر مؤقتاً.

وشهدت المباراة مشاركة بنجامان مندي بديلاً مع لوريان في الدقيقة 70 من المباراة، في أول مباراة رسمية له منذ أكثر من عامين.

ودخل المدافع الذي حقق كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي، وسط وسط هتافات جمهور لوريان.