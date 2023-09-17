خورفكان والشارقة والفجيرة «أبطال الذهب» بكأس الاتحاد للجودو



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج خورفكان بكأس الناشئين، والشارقة بالأشبال، والفجيرة للفنون القتالية بفردي الرجال، ضمن كأس الاتحاد للجودو موسم 2023-2024.

نال الفجيرة للفنون القتالية 5 ميداليات ذهبية، من نصيب أشرف طارق «وزن تحت 60 كجم»، وسيلسو دايذوا «وزن تحت 66 كجم»، والدولي سعيد النقبي «وزن تحت 73 كجم»، وعلي القادري «وزن تحت 100 كجم»، وسعيد القادري «وزن فوق 100 كجم»، وحقق المركز الثاني لاعب اتحاد كلباء، كريموف أكتور «وزن تحت 81 كجم»، وتبعه مجمدو عبدالرشيد من أكاديمية أوليمبكس في وزن تحت 90 كجم.



وعلى مستوى أشبال المستقبل، ذهب المركز الأول إلى الشارقة، برصيد 5 ميداليات ذهبية وبرونزيتين، وكان الذهب من نصيب عبد الرحمن طاهر «وزن تحت 38 كجم»، وخليفة محمد «وزن تحت 46 كجم، ومحمد بن حمو «وزن تحت 50 كجم»، وصقر محمد «وزن 55 كجم، وأيان أحمد «وزن تحت 60 كجم»، وجاء الفجيرة في المركز الثاني، برصيد 4 ذهبيات، و4 فضيات، و5 برونزيات، ونال «الذهب» راكان اليماحي «وزن تحت 34 كجم»، وعمر صلاح «وزن 66 كجم»، ويوسف العوض «وزن 73 كجم»، ومحمود أحمد «وزن تحت 81 كجم»، وجاء خورفكان ثالثاً، بحصول بطي الهاشمي على ذهبية وزن تحت 42 كجم، بجانب 8 برونزيات.

وفي فئة الناشئين، أحرز خورفكان المركز الأول، برصيد 3 ذهبيات وفضيتين، و4 برونزيات، وكان الذهب من نصيب محمد النقبي «وزن 73 كجم»، وحمد الهاشمي «وزن تحت 90 كجم»، وعبد الرحيم الساعدي «وزن فوق 90 كجم».

وفي المركز الثاني حل فريق الشارقة بذهبيتين من نصيب عبدالله طاهر «وزن تحت 60 كجم»، وعبدالله حمو «وزن تحت 66 كجم»، وحل الفجيرة ثالثاً، بذهبية عبد الرحمن حنيف، واتحاد كلباء رابعاً بذهبية حميد الهاشمي في وزن تحت 55 كجم.

وفي ختام البطولة الناجحة فنياً وتنظيمياً، في افتتاح موسم الجودو المحلي الذي شهد مشاركة 245 لاعباً من 9 أندية وأكاديميات، قام ناصر خليفة البدور، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد جاسم أمين السر العام المساعد لاتحاد الجودو، رئيس اللجنة المنظمة، وعيسى بن هويدن عضو الاتحاد، رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية، نيابة عن راعي البطولة، بتتويج الأبطال، يرافقهم المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الرياضية الفردية في نادي الشارقة، وعبدالله زينل مشرف الألعاب في خورفكان.