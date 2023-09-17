دوكو سعيد بأول بصمة بقميص «السيتي»



لندن (د ب أ)



أبدى الجناح البلجيكي جيريمي دوكو سعادته البالغة، بعد تسجيله أول أهدافه بقميص مانشستر سيتي، ومساهمته في فوزه على مضيفه وستهام 3-1، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى وستهام الشوط الأول متقدماً، بهدف أحرزه جيمس وارد براوس في الدقيقة 36، وفي الشوط الثاني، تمكن «السيتي» من تعديل النتيجة بهدف سجله جيريمي دوكو في الدقيقة 46، قبل أن يسجل برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 76، وإيرلينج هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 86.

ورفع «السيتي» رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، محققاً «العلامة الكاملة» حتى هذه الجولة، فيما توقف رصيد وستهام عند 10 نقاط في المركز السادس.

وقال دوكو الذي حصل على جائزة رجل المباراة «هو هدف يعني الكثير، خاصة أنه جاء بعد هدف وستهام».

وأضاف «كنت أريد فعل شيء جيد، لقد سجلت وساعدت الفريق، وأنا سعيد من أجل ذلك». وقال: «كان لدينا الكثير من الفرص في الشوط الأول، من دون أن ننجح في التسجيل، ولكن ردة الفعل كانت جيدة، وواصلنا اللعب وبعدها سجلنا ثلاثة أهداف، وقدمنا مباراة جيدة». وكشف دوكو «استمتعت باللعب أمام فلاديمير كوفال، كان هناك العديد من الصراعات الثنائية، والمدرب يعرف بأنني جيد في ذلك، لذلك كنت أذهب معه في صراع رجل لرجل، وحاولت فعل ذلك ونجحت، استمتعت بالمباراة أمامه».

وقال: «أظهرت بعض مما يمكنني تقديمه، كنت أقل خجلاً، لم انطلق بعد، ولكنني استمتع كثيراً، إنها لحظة مهمة لي ولعائلتي».

وختم دوكو بالقول «أتمنى أن نفوز بالعديد من المباريات والبطولات، وأن أتمكن من تسجيل العديد من الأهداف».