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«الحطاب» بطل «كأس الوثبة» في لندن

«الحطاب» بطل «كأس الوثبة» في لندن
17 سبتمبر 2023 12:49

 
عصام السيد (أبوظبي)

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حصد الجواد «الحطاب» لجاي كيلواي، وبيتر همرسلاي، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ ستيكس، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، تصنيف «صفر إلى 55»، البالغ جائزته المالية 4 آلاف جنيه إسترليني، والذي أقيم بمضمار لنجفيلد بارك، في العاصمة البريطانية لندن، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.
واجتذب السباق لمسافة 2600 متر، 8 خيول عربية أصيلة، وكان «الحطاب» بإشراف المدرب بيتر همرسلاي، وقيادة محمد تابتي، البارز بين المتنافسين، وتصدر في آخر 400 متر، وحافظ على ثباته جيداً، قبل أن ينتزع الفوز بسهولة بفارق 4 أطوال عن «ألوف» لستيف بلاك ويل، بقيادة لويس ساندرس، فيما جاء ثالثاً بفارق 6 أطوال عن الثاني «هيريتاج فالنتينو» لآر بي سكيبر، بإشراف جيمس أوين، وقيادة جيمي جابيني، وسجل البطل البالغ من العمر 5 سنوات، والمنحدر من نسل «تبارك» زمناً قدره 3:00:74 دقيقة.
وقالت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: نهنئ «الحطاب» والفريق الفائز بالسباق في «لنجفيلد»، ويسعدنا أن يفوز بالسباق أحد المربين الصغار، لأن أحد الأهداف الرئيسية لسلسلة فحول الوثبة، تشجيع تربية خيول السباق العربية حول العالم.
وقالت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة سباق الخيل العربية: إن المنظمة سعيدة للملاك والمدرب بنجاحهم مع «الحطاب»، بالإضافة إلى فوز آخر للفارس محمد تابتي، ويسعدنا أيضاً أن المراكز الثلاثة الأولى، هي سلالات بريطانية، وتحصل على مكافأة نقدية لمربيها، لأن ذلك جزء من مخطط دعم المربين هذا الموسم.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلق المهرجان في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية
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