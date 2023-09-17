خيول جودلفين تتألق في أميركا وكندا



محمد حسن (دبي)



انتزع نجم جودلفين «ماستر أوف ذا سيز»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، لقب سباق «وودباين مايل ستيكس» للفئة الأولى، الذي أُقيم بمضمار «وودباين» في كندا، فيما حققت المهرة «أتيرنال هوب» الفوز أيضاً بمضمار «أكودكت» بالولايات المتحدة.

وتمكن «ماستر أوف ذا سيز» الفائز بلقب «زعبيل مايل» للفئة الثانية بمضمار «ميدان»، من حصد الفوز المستحق بالفئة الأولى، بعد أن اكتسح منافسيه في السباق الذي امتد لمسافة 1600 متر.

وسبق للجواد الذي حل وصيفاً في «2000 جينيز» عام 2021، أن انتزع انتصارات في مضماري «ميدان» و«آسكوت» هذا الموسم، وفي هذا السباق احتجزه وليام بيوك بالمركز الأخير، بعدما انطلق متأخراً بنصف خطوة، ولكن «ماستر أوف ذا سيز» زاد من سرعته عند آخر فيرلونج، وسرعان ما انتزع جواد الخمس سنوات الصدارة عبر خط النهاية، متقدماً بفارق يقارب 4 أطوال، ليمنح فارسه فوزاً ثانياً على التوالي في «وودباين مايل»، عقب فوز «مودرن جيمز» في 2022.

من ناحية أخرى، حققت «أتيرنال هوب» لجودلفين فوزاً رفيعاً في سباق «جوكي كلوب أوكس» للفئة الثالثة بمضمار «أكودكت» بالولايات المتحدة.

وأظهرت ابنة الفحل «تيفيلو» الفائزة بلقب «أوكس ترايل ليستد» في «لينجفيلد بارك» في الربيع، اندفاعاً قوياً، بعد أن كانت في مؤخرة المجموعة المكونة من سبع مهرات عقب انطلاقة بطيئة.

لكن «تيرنال هوب» قدمت تسارعاً كبيراً في منتصف المسار المستقيم، بقيادة جيمي سبينسر، ونجحت في تجاوز «نسيسي ماري» في الخطوات الأخيرة، محققة الفوز بفارق رقبة.