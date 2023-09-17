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«البارالمبية» تستعرض خطة إعداد المنتخبات

«البارالمبية» تستعرض خطة إعداد المنتخبات
17 سبتمبر 2023 15:00


الشارقة (وام)

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عقد المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية الوطنية، اجتماعه السادس في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، تزامناً مع الدورة المحلية للتصنيف الطبي وتصنيف اللاعبين.
ترأس الاجتماع الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، بحضور ذيبان المهيري الأمين العام، والدكتور عبدالرزاق بني رشيد الأمين المالي، وعبدالله حسن الفلاسي رئيس لجنة الاتصال والتعاون الدولي.
وناقش الاجتماع المستجدات الخاصة برياضة أصحاب الهمم، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وخطة إعداد المنتخبات الوطنية للموسم الحالي، وملف دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بالصين منتصف أكتوبر المقبل.
كما استعرض الاجتماع التحضيرات والمعسكرات الداخلية والخارجية، وخطط الإعداد للاعبين الموهوبين للمشاركة في الاستحقاقات الدولية، والاستعداد للمحفل البارالمبي «باريس 2024».
وأثنى ابن خادم على الجهود المبذولة لعقد الدورة المحلية للتصنيف الطبي، وتم تكريم الدكتور حليم الجبالي المحاضر الدولي وخبير التصنيف لجهوده في إنجاح الدورة.

الإمارات
نادي الثقة للمعاقين بالشارقة
اللجنة البارالمبية
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