عيسى هلال: مكرمة سخية لأصحاب الإنجازات في «الإمارة الباسمة»



رضا سليم (دبي)



كشف عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بصرف مكافآت لأصحاب الإنجازات في الموسم الماضي، وهو ما يمثل دعماً معنوياً ومادياً ودافعاً لكل اللاعبين، من أجل مواصلة التألق والإجادة.

وقال: اعتدنا في «الإمارة الباسمة» أن تكون هناك مكافأة للفوز بالمباراة، بجانب مكافأة الفوز بالبطولة، وقمنا بزف خبر المكرمة، خلال نهائي بكأس الاتحاد لكرة اليد، وفوز الشارقة بالكأس، لأن كرة اليد في نادي الشارقة «حالة استثنائية».

وأضاف أن الدعم السخي في «الإمارة الباسمة»، يرفع شعار «لا أعذار» أمام الفرق، لحصد البطولات، والشارقة من الأندية الكبيرة التي حصدت عدداً كبيراً من البطولات، في الموسم الماضي، على مستوى كرة القدم واليد والسلة، ليس فقط للفريق الأول، بل في كل المراحل، وبقية أندية الإمارة حققت إنجازات كبيرة، خاصة الفردية والألعاب القتالية، والقوس والسهم والدراجات وتنس الطاولة.

وأشار إلى أن أندية الإمارة لم تتوقف إلا شهراً واحداً، وبدأت الإعداد للموسم الجديد، ولدينا في الإمارة 24 نادياً، والعدد الهائل لممارسي الأنشطة في الأندية، والفوز آخر همنا بقدر الممارسة، وجذب أبناء الإمارة إلى ممارسة الرياضة، وبالفعل الشارقة «علامة فارقة».

ونوه إلى أن هناك دعماً كبيراً للألعاب الجماعية في أندية المنطقة الوسطى، ووصلنا تدريجياً إلى مرحلة الشباب في الأندية، ونتجه إلى الفريق الأول، والأهداف واضحة أمام الأندية.

وأشاد الحزامي بمستوى مليحة لكرة اليد وتطوره في السنوات الأخيرة، وقال: عمر الفريق 4 سنوات، وفاز بكأس بطولة ودية، ووصل إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة في الموسم الماضي، وكأس الاتحاد هذا الموسم، وتفوق على أندية كبيرة لها تاريخ عريق، ويستحق مكافأة على الأداء المتميز، ورغم خسارته كأس الاتحاد، نصرف له مكافأة لوصوله إلى النهائي وما قدمه من مستوى متميز.