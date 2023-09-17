هيكينجبوتوم: حكام «البريميرليج» لا يعرفون اللعبة!



لندن (د ب أ)



وجه بول هيكينجبوتوم المدير الفني لشيفيلد يونايتد انتقادات لاذعة للحكام، بعد استقبال فريقه هدفين في الوقت بدل الضائع، وخسارته 1- 2، على ملعب توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم شيفيلد بهدف أحرزه جوستافو هامر في الدقيقة، 74 وتعادل توتنهام بهدف سجله ريتشارليسون في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن يسجل ديان كولوسوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام ليفربول، وتوقف رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

وقال هيكينجبوتوم: «ينبغي القيام بشيء ما، وهذا ليس أنا الذي أتأوه، لقد قلت ذلك في نهاية الشوط الأول، وحينما كنا متقدمين بهدف أيضاً، التركيز ينصب على إضاعة الوقت، وبالتالي فإن الحكام هم من يملون علينا طريقة لعبنا».

وقال: «التحكيم كان مروعاً، ولا يتعلق الأمر بقرارات كرة القدم، ولكن بإدارة المباراة، أخشى أن ينصب كل التركيز على الإنذارات بسبب إضاعة الوقت، وعندما تحدثت إلى الحكام لم يكن لديهم أدنى فكرة عما أتحدث إليه، إنهم يديرون المباراة، لكنهم ببساطة لا يعرفون اللعبة».

وأضاف: «ويس فوديرينجهام تلقى بطاقة صفراء، بسبب مخالفة خارج منطقة الجزاء، ثم أصبح مهدداً بالطرد لإضاعة الوقت، لا يمكن فعل ذلك».