«الملك».. الأفراح مؤقتة في «الحفل 42»!



رضا سليم (دبي)



لم تستمر احتفالات الشارقة بكأس الاتحاد لكرة اليد، «باكورة» بطولات موسم الرجال، إلا ساعات قليلة، وفتح الجهاز الفني بقيادة سامي السعيدي ملف كأس السوبر الذي يجمع الفريق مع شباب الأهلي، في موقعة الثلاثاء بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وهي أولى البطولات التي يدافع فيها «الملك» عن لقبه، خاصة أنه حصد «خماسية» الموسم الماضي، وأصبح مطالباً الدفاع عن كل هذه الألقاب، في حين أن كأس الاتحاد استحدثها الاتحاد، لتكون خاصة باللاعبين المواطنين وحملة الجواز وأبناء المواطنات، وتمثل فرصة اللاعبين المواطنين الذين لم يحصلوا على فرصة اللعب، في ظل وجود الأجانب والمقيمين في الأندية.

ويعد فوز «الملك» بكأس الاتحاد هو «اللقب 42» في تاريخ كرة اليد الشرقاوية، بعدما حصد درع الدوري 17 مرة، و10 ألقاب لكأس رئيس الدولة، و5 بطولات لكأس السوبر، وكأس الإمارات 5 مرات، و3 ألقاب لكأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، إضافة إلى كأس السوبر الإماراتي البحريني، وميداليتين برونزيتين في كأس الأندية الآسيوية الأبطال 2019، وبرونزية كأس الخليج 2023.

وهناك مكاسب أخرى للفريق، من خلال الدفع بعدد كبير من الشباب، الذين يمثلون مستقبل فريق الرجال، حيث شارك 6 لاعبين من الشباب والناشئين، هم: هزاع الكتبي، ووليد بن خالد، والحارسان خالد خليل، وعلي الحمادي، ومن الناشئين محمد خليل، وراشد القرص.

وشهدت المباراة النهائية، قيام لاعبي الفريقين، عند الدخول إلى الملعب برفع لافتة كبيرة، عليها رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعم سموه اللامحدود للرياضة والرياضيين، ومتابعته وتوجيهاته التي يضعها أبناء الإمارات ومنتسبي الرياضة في «الإمارة الباسمة».

واجتمع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بلاعبي مليحة والجهازين الفني والإداري، بعد انتهاء المباراة، بحضور محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي، وهنأهم على الأداء والوصول إلى النهائي، والإعلان عن مكافأة خاصة للاعبين، تعادل مكافأة الفوز بالبطولة، تقديراً لما قدموه، كما اجتمع مع لاعبي الشارقة، وطالبهم بمزيد من البطولات، خاصة أن الفريق احتكر جميع ألقاب الموسم الماضي.

وقال محمد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية: «الفريق استعد جيداً لموسم كرة اليد، والفوز بكأس الاتحاد بمثابة إعداد وبروفة قبل مواجهة شباب الأهلي في السوبر، والفريق جاهز للدفاع عن كل الألقاب في الموسم الحالي».

وأكد سامي السعيدي مدرب الشارقة، أن فريقه استحق الفوز بالكأس، مشيراً إلى أن التحضيرات للموسم الجديد، بدأت منذ يوليو الماضي، وقال: دعمنا الفريق من الشباب والناشئين، وجميع اللاعبين قدموا المطلوب منهم، وكانت الثقة كبيرة فيهم، خاصة أنني كانت أدفع بهم في المباريات والشارقة يجهز للمستقبل، من خلال هذه العناصر، ولدينا مجموعة أخرى من الشباب ندفع بهم في كأس الإمارات.