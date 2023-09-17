برشلونة.. هدف من 41 ضربة حرة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يجد برشلونة صعوبة، في تخطى عقبة ريال بيتيس، ضمن الجولة الخامسة للدوري الإسباني «الليجا»، دون أن يكتفي بهدف أو اثنين أو ثلاثة، وإنما هز شباك الفريق الأندلسي بخماسية، سجلها على التوالي «الوافد الجديد»، البرتغالي جواو فيليكس، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس، والبرازيلي رافينيا، وأخيراً «الوافد الجديد» الآخر البرتغالي جواو كانسلو.

وأضفت الصفقتان الجديدتان «فيليكس وكانسلو» حيوية واضحة على الفريق «الكتالوني»، حيث فضل تشافي هيرنانديز المدير الفني البدء بهما أساسيين، وكانا عند حُسن ظنه، ووضح الانسجام السريع بينهما وبين بقية لاعبي الفريق، وفي المقابل استسلم الفريق الأندلسي تماماً للهجمات المتتالية للاعبي برشلونة الذين سيطروا تماماً على مجريات اللعب في شوطي المباراة، وخاصة الثاني الذي شهد تسجيل 3 أهداف لـ «الكتالوني».

وكان هدف فيران توريس الذي سجله من ضربة حرة مباشرة، أول هدف يسجله لاعب في برشلونة بهذه الطريقة، منذ آخر مرة سجل فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً، والذي يرجع تاريخه إلى عام 2021، وسجله «البرغوث» في مرمى فالينسيا.

يذكر أن برشلونة احتاج إلى تسديد41 ضربة حرة مباشرة خلال العامين الماضيين، قبل أن ينجح فيران توريس في هز شباك بيتيس من الضربة الحرة المباشرة التي سددها في الدقيقة 62 على يسار حارس الفريق الأندلسي.

ويواجه برشلونة أنتويرب البلجيكي «الثلاثاء»، في أولى جولات دور المجموعات، بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج».

وكان البارسا بدأ الموسم بتعادل «مخيّب» من دون أهداف أمام خيتافي، ثم انطلق للفوز في مبارياته الأربع اللاحقة في «الليجا»، على قادش 2-صفر، وفياريال 4-3 وأوساسونا 2-1، وأخيراً بيتيس 5- صفر.