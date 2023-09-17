تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



رفض الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، الاعتراف بوجود «أزمة» عند «الشياطين الحمر»، ولم يشأ أن يدق «ناقوس الخطر»، بعد الهزيمة أمام برايتون 1-3، على ملعبه ووسط جماهيره في «أولد ترافورد»، في الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي «البريميرليج».

والهزيمة هي الثالثة لـ «اليونايتد» في 5 مباريات بالدوري، والمؤسف إنها جاءت على ملعبه، وفي حضور جماهيري كبير، ما أدى إلى زيادة الضغوط على تين هاج الذي تعرض لهتافات عدائية من جانب الجماهير، عندما قام بتغيير المهاجم الدانماركي راسموس هويلوند، وأشرك الفرنسي مارسيال.

وعندما سأله الصحفيون، عما إذا كانت هناك أزمة حقيقية في «اليونايتد»، قال: لا على الإطلاق، ولكننا نشعر بخيبة أمل وإحباط شديدين، وعلينا أن نعالج ذلك على وجه السرعة. وأضاف: لاحت لنا أكثر من فرصة للتسجيل في برايتون، وعلينا أن نعالج آثار الهزيمة بعقلانية، وأنا حزين جداً وغاضب لهذه البداية السلبية، ولكني آمل أن نظل متحدين، ولابد أن أجد الطريقة الأمثل، لرفع مستوى أداء الفريق، وعلاج أسباب إضاعة الفرص السهلة، وأعتقد أنها مسألة «شخصية الفريق» وعلينا أن نرى إلى أي مدى نحن أقوياء، وأن نظل متماسكين.

وذكر موقع جول العالمي، تعليقاً على كلام تين هاج، أن الجو العام داخل النادي يمثل ضغطاً على الجميع، لأن البداية السيئة صاحبتها إصابات خطيرة لعدد من اللاعبين الأساسيين، إضافة إلى استبعاد جادون سانشو من التدريبات، بعد دخوله في «شجار علني» مع المدير الفني، في الوقت الذي تم فيه السماح للجناح البرازيلي أنتوني، بالحصول على فترة غياب، لحين تسوية مشكلته الشخصية، والرد على الاتهامات الموجهة إليه.

وقال الموقع إن فرصة إصلاح الأمور في «أولد ترافورد» خلال الأيام القادمة ليست كبيرة، إذ أن الفريق ينتظره لقاء صعب في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، حيث ينزل ضيفاً على بايرن ميونيخ الألماني «الأربعاء»، ثم ضيفاً مرة أخرى على بيرنلي السبت المقبل، في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي، بعد عودته من ألمانيا.