الإثنين 18 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!

تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
17 سبتمبر 2023 11:08

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
«ضربة موجعة» لـ «اليونايتد»!
جوارديولا يتحاشى الازدحام!


رفض الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، الاعتراف بوجود «أزمة» عند «الشياطين الحمر»، ولم يشأ أن يدق «ناقوس الخطر»، بعد الهزيمة أمام برايتون 1-3، على ملعبه ووسط جماهيره في «أولد ترافورد»، في الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي «البريميرليج».
والهزيمة هي الثالثة لـ «اليونايتد» في 5 مباريات بالدوري، والمؤسف إنها جاءت على ملعبه، وفي حضور جماهيري كبير، ما أدى إلى زيادة الضغوط على تين هاج الذي تعرض لهتافات عدائية من جانب الجماهير، عندما قام بتغيير المهاجم الدانماركي راسموس هويلوند، وأشرك الفرنسي مارسيال.
وعندما سأله الصحفيون، عما إذا كانت هناك أزمة حقيقية في «اليونايتد»، قال: لا على الإطلاق، ولكننا نشعر بخيبة أمل وإحباط شديدين، وعلينا أن نعالج ذلك على وجه السرعة. وأضاف: لاحت لنا أكثر من فرصة للتسجيل في برايتون، وعلينا أن نعالج آثار الهزيمة بعقلانية، وأنا حزين جداً وغاضب لهذه البداية السلبية، ولكني آمل أن نظل متحدين، ولابد أن أجد الطريقة الأمثل، لرفع مستوى أداء الفريق، وعلاج أسباب إضاعة الفرص السهلة، وأعتقد أنها مسألة «شخصية الفريق» وعلينا أن نرى إلى أي مدى نحن أقوياء، وأن نظل متماسكين.
وذكر موقع جول العالمي، تعليقاً على كلام تين هاج، أن الجو العام داخل النادي يمثل ضغطاً على الجميع، لأن البداية السيئة صاحبتها إصابات خطيرة لعدد من اللاعبين الأساسيين، إضافة إلى استبعاد جادون سانشو من التدريبات، بعد دخوله في «شجار علني» مع المدير الفني، في الوقت الذي تم فيه السماح للجناح البرازيلي أنتوني، بالحصول على فترة غياب، لحين تسوية مشكلته الشخصية، والرد على الاتهامات الموجهة إليه.
وقال الموقع إن فرصة إصلاح الأمور في «أولد ترافورد» خلال الأيام القادمة ليست كبيرة، إذ أن الفريق ينتظره لقاء صعب في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، حيث ينزل ضيفاً على بايرن ميونيخ الألماني «الأربعاء»، ثم ضيفاً مرة أخرى على بيرنلي السبت المقبل، في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي، بعد عودته من ألمانيا.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ايريك تن هاج
برايتون
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
الاقتصادي
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
15 سبتمبر 2023
رئيس الدولة: سلطان النيادي نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب
الإمارات
رئيس الدولة: سلطان النيادي نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب
اليوم 19:03
محمد بن راشد: مستمرون في إرسال المزيد من رواد الفضاء
الإمارات
محمد بن راشد: مستمرون في إرسال المزيد من رواد الفضاء
اليوم 19:14
طحنون بن محمد: عودة سلطان النيادي مصدر فخر لكل أبناء الإمارات
الإمارات
طحنون بن محمد: عودة سلطان النيادي مصدر فخر لكل أبناء الإمارات
اليوم 19:24
«ضربة موجعة» لـ «اليونايتد»!
الرياضي
«ضربة موجعة» لـ «اليونايتد»!
اليوم 18:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©