بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!



روما (رويترز)



أحرز جياكومو راسبادوري، وماتيو بوليتانو هدفين في الشوط الثاني، ليحول نابولي حامل اللقب، تأخره إلى تعادل 2-2 مع جنوى «الوافد الجديد»، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ويملك نابولي 7 نقاط من أربع مباريات.

ومنح المدافع ماتيا باني التقدم لجنوى، العائد للدرجة الأولى، بعد هبوطه بموسم 2021-2022، في الدقيقة 40، حين وضع الكرة في سقف الشبكة بعد ضربة ركنية.

وأضاف ماتيو ريتيجي مهاجم إيطاليا الهدف الثاني، بعد الاستراحة بتسديدة مباشرة.

بدا نابولي عاجزاً في الهجوم، وسدد خفيتشا كفاراتسخيليا للمرة الأولى في الدقيقة 72، لكن الحارس جوزيف مارتينيز تصدى لمحاولته، ومنح راسبادوري الأمل لنابولي في التعويض، حين قلص الفارق بتسديدة قوية في الزاوية العليا.

وتحمس نابولي بعد الهدف، ليضغط أكثر، حتى أدرك التعادل، عبر «البديل» بوليتانو، من مسافة قريبة للمرمى، قبل 6 دقائق من النهاية، ليحرم جنوى من انتصاره الأول بالموسم.

وقال بوليتانو لمحطة سكاي سبورت: «هدفي كان مهماً، لكنه لم يكن كافيا، كان يجب أن نفوز، ويوجد شعور بالأسف، لأننا صنعنا الكثير من الفرص من دون استغلالها».

وأضاف: «لا يمكن تحمل المزيد من الأخطاء، والآن نفكر في دوري الأبطال».

ويستهل نابولي يوم الأربعاء المقبل مشواره في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه براجا، ثم يزور بولونيا في الدوري الإيطالي 24 سبتمبر.

ويحل جنوى، صاحب المركز 12 بأربع نقاط، ضيفاً على ليتشي يوم الجمعة المقبل.