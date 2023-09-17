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الرياضي

النصر.. «السيمفونية» لا تتوقف

النصر.. «السيمفونية» لا تتوقف
17 سبتمبر 2023 09:30

 
الرياض (أ ف ب) 

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عاد الأهلي إلى سكة الانتصارات، بفوز مثير على ضيفه التعاون 3-2، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في ختام المرحلة السادسة للدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل عبد الباسط هندي «4»، ووليد الأحمد «23 خطأ في مرمى فريقه»، والفرنسي ألان سان-ماكسيمان «67» أهداف الأهلي، والبرازيلي جواو بيدرو «45» والجامبي موسى بارو «51» هدفي التعاون.
واستعاد الأهلي توازنه بعد خسارته «المذلة» أمام الفتح 1-5 في المرحلة الرابعة، فحقق فوزه الخامس، وصعد الى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، في حين تراجع التعاون الذي تلقى خسارته الأولى، إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة.
وواصل النصر سلسلة انتصاراته، وحقق فوزه الرابع توالياً، عندما تغلب على مضيفه الرائد 3-1، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وسجل السنغالي ساديو ماني «45»، والبرازيلي أندرسون تاليسكا «49»، والبرتغالي كريستيانو رونالدو «78» أهداف النصر، والمغربي محمد فوزير «89 من ضربة جزاء» هدف الرائد.
وعزز النصر موقعه في المركز السادس برصيد 12 نقطة، في حين تجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
وحقق الاتفاق فوزاً مستحقاً على مضيفه أبها 3-1، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، وتقدم الاتفاق بـ «ثلاثية»، تناوب على تسجيلها الفرنسي موسى ديمبلي «58»، والسويدي روبن كوايسون «75»، وحامد الغامدي «82»، قبل أن يقلص أبها الفارق عبر الكاميروني كارل توكو إيكامبي «98 من ضربة جزاء».
ورفع الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أبها عند 6 نقاط.

الدوري السعودي
الأهلي السعودي
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
ساديو ماني
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