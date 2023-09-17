«صاعقة» فنلندا تضرب أميركا!



سبليت (رويترز)

صعقت فنلندا منافستها الولايات المتحدة، الفائزة باللقب 32 مرة، لتبلغ دور الثمانية بكأس ديفيز للتنس لفرق الرجال، للمرة الأولى في تاريخها، كما تأهلت كل من التشيك وكندا وأستراليا.

ومنح أوتو فيرتانن بداية قوية لفنلندا، بالفوز على ماكينزي ماكدونالد 7-6 و1-6 و7-6، قبل أن يحسم إميل روسوفوري تأهل بلاده من المجموعة الرابعة، بانتصار صعب على تومي بول 7-6 و6-4 في سبليت.

وقال روسوفوري «هذا يعني الكثير لبلادنا والتنس في فنلندا، إنه أمر هائل، وأثبتنا مرة أخرى مدى قوة هذا الفريق، انسحبت من أميركا المفتوحة بسبب المرض، ولم أكن بحالة جيدة، عندما حضرت إلى هنا، عانيت على المستوى البدني، والبداية كانت صعبة، لكني واصلت المحاولة، ونجحت في مجموعتين طويلتين».

وفي المجموعة الثالثة، تأخرت صربيا 2-صفر أمام التشيك، بعد غياب نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً عن منافسات الفردي، بعد ضمان التأهل بالانتصار على إسبانيا.

وفاز ياكوب منسيك على دوسان لايوفيتش 6-4 و6-2، ثم تغلب زميله ييري ليتسكا على لاسلو دييري 7-6 و7-5.

وتغلبت أستراليا، وصيفة حاملة اللقب، 3-صفر على سويسرا في مانشستر، لتضمن مكانها في النهائيات.

وانتصر تاناسي كوكيناكيس على دومينيك شتريكر 6-3 و7-5، فيما تفوق أليكس دي مينو على مارك-أندريا هوزلر 6-4 و6-3.

وأكمل الزوجي ماكس بورسيل وماثيو إبدن انتصار أستراليا، وواصل الكندي أليكسيس جالارنو المصنف 200 عالمياً تألقه، وتغلب على أليخاندرو تابيلو لاعب تشيلي 6-3 و7-6.

وأدرك نيكولاس خاري التعادل في المجموعة الأولى، بانتصاره على جابرييل ديالو 6-4 و6-4، لكن جالارنو حسم تأهل كندا حاملة اللقب إلى النهائيات، بالفوز مع زميله فاسيك بوسبيسيل في مباراة الزوجي، وتقام أدوار خروج المغلوب في ملقة بإسبانيا من 21 إلى 26 نوفمبر.