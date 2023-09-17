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جوارديولا: دوكو «مذهل»

جوارديولا: دوكو «مذهل»
17 سبتمبر 2023 09:16

لندن (د ب أ)

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أثنى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، على تأثير جيريمي دوكو، بعدما تمكن اللاعب المنضم حديثاً إلى الفريق، من رين الفرنسي، من تسجيل هدفه الأول مع «السيتي»، ليساعد الفريق للفوز على وستهام 3-1.
وقال المدير الفني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، إنه لم يتوقع مثل هذا التأثير الفوري من دوكو «21 عاماً» الذي انضم لمانشستر سيتي، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية بأسبوع، وكان يخشى من عدم تقديم اللاعب لأدائه المعهود، خاصة بعدما شارك أمام فولهام في المباراة التي أقيمت قبل فترة «روزنامة» المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية.
وقال جوارديولا: «كنت في برشلونة، وكان لدي شعور أنه قدم مستوى أقل من إمكانياته، كان قد وصل للتو، تدرب ليومين أو ثلاثة، مع فريق فاز بالثلاثية، ربما هذا ما جعل مستواه متذبذباً في البداية».
وأضاف: قلت له استخدم مهاراتك جناحاً، في المواجهات الفردية، أو عندما تصبح في مواجهة لاعبين، إذا لم تشعر بأنه يمكنك المرور مرر الكرة ليوشكو جفارديول، وألعب مرة أخرى.
وقال: في المباراة الأخيرة كان مذهلاً منذ الدقيقة الأولى وشرساً، ولديه إصرار كبير، دخل منطقة الجزاء مرات عدة، قام بعمل العديد من الأشياء الجيدة، سعيد للغاية بأدائه، كنا نعتقد أن المهارة موجودة وبدأ إثبات ذلك.
وأضاف: عندما تتعاقد مع لاعب صغير في السن مثله لعدة سنوات، يجب أن تكون صبوراً، لم نكن نتوقع، ولم أتوقع أن يلعب مع مانشستر سيتي بالطريقة التي لعب بها اليوم في ثاني مبارياته.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
وستهام
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