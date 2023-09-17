برشلونة يستعرض العضلات!



فالنسيا (أ ف ب)

حقق برشلونة «حامل اللقب» فوزاً ساحقاً في الدوري الإسباني لكرة القدم، على ضيفه ريال بيتيس بخماسية، على ملعب مونتجويك الأولمبي، في المرحلة الخامسة.

واستعرض «الكاتالوني» قوته الهجومية بخمسة أهداف، حملت توقيع البرتغالي جواو فيليكس «25»، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي «32»، وفيران توريس «62»، والبرازيلي رافينيا «66»، والبرتغالي الآخر جواو كانسيلو «81».

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة، فيما مني ريال بيتيس بخسارته الثانية، وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز التاسع، وهذا الفوز هو الرابع توالياً لبرشلونة في الدوري منذ تعادله أمام خيتافي سلباً في المرحلة الافتتاحية.

وافتتح لوافدان الجديدان فيليكس وكانسيلو رصيدهما التهديفي مع النادي «الكاتالوني»، بعد انضمامهما إلى صفوفه في نهاية فترة الانتقالات الصيفية، على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي بطل إنجلترا توالياً.

ومنح فيليكس التقدم لأصحاب الأرض، عندما تلقى كرة من الوافد الآخر أوريول روميو داخل المنطقة، وحاول البرتغالي تسديدها «على الطاير»، لكنها طالت عليه، قبل أن يتدارك، ويتابعها بتسديدة من زاوية ضيقة، ومن مسافة قريبة «25».

وتابع برشلونة ضغطه الهجومي، واستطاع نجمه ليفاندوفسكي مضاعفة التقدم، إثر تمريرة بينية من الدنماركي أندرياس كريستنسن، سددها بيمناه من داخل المنطقة، على يمين الحارس البرتغالي روي سيلفا «32».

وعزز فيران توريس تقدم برشلونة بالهدف الثالث، من ضربة حرّة مباشرة، سددها بذكاء في الزاوية اليمنى للحارس «البديل» فرانسيسكو فييتيس «62»، وأضاف بديله البرازيلي رافينيا الرابع بتسديدة قوية، إثر تمريرة من ليفاندوفسكي، قبل أن يختتم كانسيلو مهرجان الأهداف بالهدف الخامس، بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى البعيدة، إثر تمريرة من البولندي «81».

وألحق فالنسيا هزيمة مذلة بضيفه أتلتيكو مدريد، عندما تغلب عليه بثلاثية، على ملعب ميستايا، وسجّل أهداف فالنسيا هيوجو دورو «5 و34»، وخافيير جيرا «54».

وهي الخسارة الاولى لـ«الروخيبلانكوس» هذا الموسم، بعد فوزين وتعادل، وتجمد رصيده عند 7 نقاط، من أربع مباريات، فيما استعاد فالنسيا توازنه بعد خسارتين متتاليتين، وحقق فوزه الثالث هذا الموسم.

وقال حارس مرمى أتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك «لقد دخلوا المباراة بقوة أكبر بكثير، وإذا لم تكن على المستوى نفسه، فمن المستحيل الفوز بأي مباراة، لقد استحقوا الفوز، وعلينا أن نهنئهم، وأن ننظر في المرآة، ندرك أنه يمكننا تقديم أكثر بكثير مما قدمناه، وافتقرنا إلى كل شيء، لعبنا مباراة سيئة جداً، وخسرنا 0-3، وهذا يؤلمنا كثيراً.

وخاض أتلتيكو مباراته الأولى في الدوري، منذ ثلاثة أسابيع، بعدما أرجئت مباراته أمام إشبيلية في المرحلة الرابعة، بسبب سوء حالة الطقس، قبل أن يدخل الدوري في عطلة بسبب المباريات الدولية.

وجاءت الخسارة في توقيت سيئ بالنسبة لفريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، حيث يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا «الثلاثاء»، بمواجهة لاتسيو الإيطالي، وقبل أن يصطدم بجاره في العاصمة ريال مدريد في مواجهة «الديربي» الأسبوع المقبل.