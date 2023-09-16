الإنتر يجتاح ميلان بـ «خماسية» في «ديربي الغضب»

روما (د ب أ)

واصل إنتر ميلان انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتغلب على غريمه التقليدي ميلان 5-1، خلال مباراة «ديربي الغضب» التي جمعتهما اليوم «السبت»، في الجولة الرابعة من المسابقة، والتي شهدت فوز يوفنتوس على لاتسيو 3 -1. وأنهى إنتر ميلان الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، أحرزهما هنريك مخيتاريان وماركوس تورام في الدقيقتين الخامسة و38، وفي الشوط الثاني، نجح ميلان في تقليص الفارق، بتسجيل هدفه الأول، عن طريق رافاييل لياو في الدقيقة57، ولكن تمكن هنريك مخيتريان من تسجيل الهدف الثالث لإنتر ميلان، في الدقيقة 69، ليصعب من مهمة ميلان في تعديل النتيجة.

ومع ذلك حاول ميلان تقليص الفارق، ثم تعديل النتيجة، لكنه تلقى هدفاً رابعاً عن طريق هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل ديفيد فراتسي الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ميلان عند تسع نقاط في المركز الثالث.

وبهذا الفوز، حافظ فريق إنتر ميلان، وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققاً انتصاره الرابع على التوالي.

في المقابل، تلقى ميلان أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم، علماً بأنه حقق الفوز في أول ثلاث مباريات بالدوري.

وأكد رجال المدرب سيموني إنزاجي تفوقهم في «الديربي» في المواجهات الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، آخرها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما فاز الإنتر 2-0 ذهاباً و1-0 إياباً، قبل أن يخسر النهائي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.