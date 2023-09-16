اللقب بين شباب الأهلي والوصل

علي معالي (دبي)

يسدل، اليوم، الستار على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بلقاء شباب الأهلي مع الوصل على صالة شباب الأهلي في الممزر بدبي، في أولى قمم الموسم بين الفريقين الكبيرين، وفي مواجهة ثانية للفريقين هذا الموسم في نفس المسابقة المؤجلة منذ نهاية الموسم الماضي، وكانت المباراة الأولى بين «الفرسان» و«الإمبراطور» في الثامن من سبتمبر الجاري، ضمن المجموعة الأولى التي جمعتهما معاً، إلى جانب نادي البطائح، ويومها حقق شباب الأهلي الانتصار بنتيجة 101 مقابل 89.

تأهل شباب الأهلي لهذه المباراة بعد صدارته قمة المجموعة الأولى بانتصارين على الوصل في الدور التمهيدي والبطائح، ليتأهل مباشرة للدور قبل النهائي بحسب لوائح البطولة، وفي الدور قبل النهائي تفوق الفرسان على البطائح بنتيجة 91- 75، في حين تأهل الوصل بعد أن حل وصيفاً في المجموعة الأولى بالفوز على البطائح، ليلعب في دور الثمانية مع الظفرة ثالث المجموعة الثانية، وتفوق عليه 81- 41، وفي المربع الذهبي «قبل النهائي» قدم الإمبراطور مباراة كبيرة وهزم الشارقة على ملعبه في الإمارة الباسمة 77- 74.

يسعى شباب الأهلي إلى الحفاظ على لقبه الذي حققه من قبل 7 مرات، في حين يريد فهود زعبيل التتويج باللقب للمرة الثانية في مسيرته، حيث كانت المرة الأولى في موسم 2010- 2011، وكان طرف النهائي يومها مع الشارقة وانتهت لـ«الأصفر» 81- 77، في النسخة الرابعة من هذه البطولة التي انطلقت موسم 2007- 2008.

عبر أحمد سعيد، مدير الألعاب الفردية والجماعية لنادي الوصل، عن سعادته بتواجد الإمبراطور في النهائي، مشيراً إلى أن الطموحات كبيرة لهذا الجيل من اللاعبين لتقديم مستوى مميز، واستعادة اللقب الذي حققه «فهود زعبيل» في موسم 2010- 2011، وأن هناك خبرات مميزة مدعمة بعناصر من الشباب، إضافة إلى ثنائي أجنبي يقدم مستوى جيداً وأنهما مع الفريق منذ الموسم الماضي، وهو ما جعل الانسجام يظهر بشكل جيد بين كل العناصر، وهو ما أكدته المباراة الأخيرة ضد فريق الشارقة.

وفي الجانب المقابل، يؤكد سعيد عتيق المدرب المساعد بنادي شباب الأهلي أن هدف «الفرسان» واضح ومحدد وهو الحفاظ على اللقب، قائلاً: «نعلم فريق الوصل جيداً وبه عناصر مميزة، وفي نفس الوقت نمتلك في قلعة شباب الأهلي العناصر القادرة على الفوز من لاعبين مواطنين وأجانب على قدر كبير من الكفاءة، وسندخل اللقاء بمنتهى الاحترام للمنافس».

وقال: «لعبنا معاً في الدور التمهيدي بالمجموعة الأولى، وهو ما سيجعل لقاء النهائي أكثر متعة وإثارة، حيث يرغب الفرسان في تأكيد الفوز واللقب، والمنافس يرغب في استعادة ثقته بلقب أول، وهو ما سيجعل من يتابع اللقاء مستمتعاً برغبة لاعبي الفريقين في الانتصار».

من جهة أخرى، وفي نفس موعد المباراة الختامية، هناك مباراة أخرى على صالة نادي الشارقة بين البطائح والشارقة لتحديد المركز الثالث، ويسبقهما مباراة تحديد المركز الخامس بلقاء الظفرة والنصر على صالة نادي النصر في الخامسة مساء.