صدارة مشتركة في افتتاحية «الإمارات للشطرنج»

دبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للرجال والسيدات وفئة تحت 20 سنة للذكور والإناث، والتي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 65 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية وتستمر حتى يوم 20 سبتمبر الجاري.

تصدر 3 لاعبين قمة مسابقة الرجال بالفوز الأول في الجولة الأولى والحصول على نقطة، وهم عبدالرحمن الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأحمد فريد لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، وأحمد الرميثي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بعدما فاز الطاهر على خليفة الكتبي لاعب الذيد، وفريد على سالم عبدالرحيم لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج والرميثي على محمد العوضي لاعب دبي، ويشارك في المسابقة 9 لاعبين.

وتصدرت 4 لاعبات قمة مسابقة السيدات، برصيد نقطة واحدة بعد الجولة الأولى، وهن وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج، وبشاير خليل لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعوشة الشامسي لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ويشارك في المسابقة 10 لاعبات، من بينهن عليا خالد وعنود عزيز من نادي دبي لأصحاب الهمم.

وفي مسابقة تحت 20 سنة للأولاد، حقق 10 لاعبين الفوز الأول بعد الجولة الأولى، وهم حمد بدر وغيث النعيمي ويحيي شعيب وراشد أبوبكر وأحمد وقاص وخليفة الحمادي وسلطان الزرعوني وراشد الحمادي ومسفر المسافري وحميدان الزعابي، ويشارك في المسابقة 22 لاعباً.

وفي مسابقة الإناث تحت 20 سنة، والتي شارك فيها 24 لاعبة، فقد تصدر القمة 12 لاعبة بالفوز الأول في الجولة الأولى، وهن: أمل الشامسي، وزينب درويش، وعهود عيسى، وعبير محمد، ومنى النعيمي، ولطيفة الدرمكي، وريان محمد، وشمة السويدي، ومريم محمد، وعائشة الزرعوني، والغالية آل علي، وشمة المري.