«النمور» ينصب السيرك في شباك «النسور»

فيصل النقبي (كلباء)

قدم اتحاد كلباء عرضاً هجومياً رائعاً، أسفر عن 5 أهداف في شباك خورفكان، ضمن إياب الدور الأول من كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، واستحق البرازيلي لياندرو سباداسيو، والإيطالي دانييل بيسا نجومية اللقاء، بالتوقيع على جميع الأهداف، حيث نجح لياندرو في تسجيل «الهاتريك» الأول له مع «النمور»، وعزز بيسا من مكانته لاعباً مهماً في تشكيلة «النمور» للعام الثاني، بإحرازه «الثنائية الثانية» مع الفريق.

ونجح اتحاد كلباء في فك العقدة المستمرة منذ موسمين مع «النسور»، حيث يعتبر الفوز الأول له منذ تفوقه في لقاء الدور الأول بالدوري موسم 2021-2022، ورجحت كفته وقتها بهدف عمر الخديم، في ملعب خورفكان، وبعدها خسر الفريق مباراة، وتعادل 3 مرات، في آخر 4 مواجهات بينهما.

وحقق «النمور» مكسباً مهماً، قبل استئناف «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث إن بدايته لم تكن جيدة خلال أول جولتين، مكتفياً بـ«نقطة» من تعادل وخسارة.