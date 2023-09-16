السيتي.. «15 من 15»



لندن (رويترز)

سجل جيريمي دوكو، وبرناردو سيلفا، وإرلينج هالاند، في الشوط الثاني، ليتعافى مانشستر سيتي من تأخره بهدف، ويفوز 3-1 على وستهام، ويستعيد تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وشهدت الجولة خسارة مانشستر يونايتد للمرة الثالثة هذا الموسم، بالسقوط في ملعبه أمام برايتون 1-3.

وكان ليفربول قد تصدر الدوري بشكل مؤقت، بعد الانتصار 3-1 على ولفرهامبتون، ولكن «السيتي» تألق في الشوط الثاني، وحصد النقاط الثلاث، ليستعيد القمة سريعاً.

تقدم وستهام بهدف في الدقيقة 36، بعدما أرسل فلاديمير سوفال كرة عرضية، قابلها جيمس وارد-براوس، بضربة رأس داخل الشباك، وأدرك دوكو التعادل، بعد 43 ثانية، من بداية الشوط الثاني، ثم سجل سيلفا من مدى قريب، وهالاند في الدقيقتين 76 و86 على الترتيب، ليحافظ «السيتي» على «العلامة الكاملة»، ويصبح رصيده 15 نقطة على القمة.