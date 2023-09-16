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الرياضي

دياجو يقود الظفرة إلى الفوز على الحمرية

دياجو يقود الظفرة إلى الفوز على الحمرية
16 سبتمبر 2023 20:21

 
معتصم عبدالله (دبي)

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وضع البرازيلي دياجو دا سيلفا، هداف دوري الدرجة الأولى، في المواسم الثلاثة الأخيرة، بصمته، في ظهوره الأول مع الظفرة، بافتتاحه التسجيل أمام الحمرية، في المباراة التي حسمها «الفارس» بالفوز 3-0، على استاد حمدان بن زايد، في انطلاق الجولة الثانية لدوري «الأولى».
وافتتح دياجو المنتقل حديثاً من الإمارات، التسجيل للظفرة في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف فريقه هدفين بتوقيع أفوب في الدقيقة 25، وياسر الجنيبي في الدقيقة 68، ليرفع الظفرة رصيده إلى 4 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام الجزيرة الحمراء 1-1.
وشهدت انطلاقة الجولة الثانية، نجاح العربي والعروبة في الفوز الثاني، بتفوق الأول على مضيفه جلف أف سي 2-0، والثاني على مسافي 2-1، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 6 نقاط في الصدارة، في المقابل احتفل دبا الحصن بفوزه الأول على حساب مضيفه جلف يونايتد 3-0، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقى جلف يوناتيد في المركز قبل الأخير من دون رصيد.
وتستكمل الجولة الثانية، الأحد، بمباريات الذيد ودبا، التعاون ومصفوت، سيتي والرمس، يونايتد والفجيرة.

دوري الدرجة الأولى
الظفرة
الحمرية
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