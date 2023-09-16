فيرستابن يواجه خطر العقوبات!

سنغافورة (أ ف ب)

انتزع سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينز جونيور، المركز الأول في جدول الانطلاق، في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم في «الفورمولا-1»، فيما يغيب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في العامين الأخيرين والمتصدر للترتيب العام هذا الموسم، عن العشرة الأوائل بخروجه من التصفيات التأهيلية الثانية.

واكتفى الهولندي بتحقيق المركز الحادي عشر فقط، متفوقاً على زميله في فريق ريد بول سيرخيو بيريز الذي احتل المركز الثالث عشر فقط، وفشلا في حجز مكانهما بين العشرة الذين يخوضون التصفيات التأهيلية الثالثة التي يتحدد من خلالها أول المنطلقين في السباق.

ويواجه فيرستابن خطر التعرض لعقوبات عدة بسبب إزعاجه للسائقين على الحلبة وفي ممر المرآب.

وهذه هي المرة الأولى منذ سباق جائزة روسيا الكبرى في 2018 التي لا يتنافس فيها فريق ريد بول في الجولة التأهيلية النهائية.

وكان فيرستابن انطلق من المركز الخامس عشر في جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الثانية من البطولة هذا العام، بسبب مشكلة في سيارته.

في المقابل، نجح ساينز في حجز المركز الأول على لائحة المنطلقين للمرة الثانية توالياً، بعد جائزة إيطاليا الكبرى الأسبوع قبل الماضي.

وسجل ساينس أسرع «لفة» في التصفيات التأهيلية الثالثة بزمن 1:30.984 دقيقة، متقدماً على سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل «1:31.056 دقيقة»، وسائق فيراري الثاني شارل لوكلير من موناكو «1:31.063 دقيقة»، والبريطاني الآخر لاندو نوريس «ماكلارين».

وجاء سائق مرسيدس الثاني البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في المركز الخامس، وسائق أستون مارتن الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو سابعاص.

وستكون انطلاقة السباق مثيرة الأحد بالنظر إلى أنه من الصعب التجاوز على الحلبة.