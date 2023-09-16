القمزي ينطلق ثانياً في «الفورمولا-2»

البرتغال (الاتحاد)



حققت زوارق أبوظبي نتائج متميزة في سباق أفضل زمن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا- 2 المقامة في البرتغال، وينطلق زورق أبوظبي 35 من المركز الثاني عبر السباق الرئيسي بقيادة راشد القمزي بعد أن حقق زمنا وقدره 41,579 ثانية، في حين حل منصور المنصوري بزورق أبوظبي 36 في المركز الخامس بزمن 41,920 ثانية، وتمكن من تسجيل الزمن الأفضل زورق 41 بقيادة الليتواني إدجراس ريابكو والذي حقق زمنا وقدره 41,074 ثانية.

وتمتلك زوارق أبوظبي حظوظا قوية في تحقيق منصة التتويج عبر السباق الرئيسي مع النتائج المتقدمة في سباق أفضل زمن.