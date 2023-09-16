كأس اليد.. «شرقاوي»

رضا سليم (الشارقة)



تُوج الشارقة بكأس الاتحاد لكرة اليد، أولى بطولات الموسم الجديد للرجال، بعد فوزه على مليحة 24-16، في المباراة التي جرت بصالة الشارقة، وأدارها ياسر النقبي، وشهاب أحمد، وعلى الطاولة نبيل خميس، وياقوت خاطر، والمراقب جمال سيف.

حضر النهائي والتتويج نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، ومحمد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعدد من أعضاء اتحاد اليد، ومجلس إدارة الناديين.

وينافس «الملك» في اللقب الثاني هذا الموسم، يوم الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي مع شباب الأهلي، في «السوبر»، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ليبدأ الدفاع عن البطولات الخمس التي حققها في الموسم الماضي.



جاءت المواجهة لمصلحة «الملك»، بعدما نجح في التقدم 3-1، في أول 5 دقائق، وكان الحارس الدولي محمد إسماعيل له الكلمة في التصدي لهجمات لاعبي مليحة التي يقودها بلال مال الله، وأحمد عبدالله خميس، وحسن علي، وعبدالعزيز بن خميس، ومحمد مال الله، وسالم بلال، والحارس سلطان هاشم، فيما اعتمد الشارقة على المفاتيح الرئيسية للعب، بوجود طارق شاهين، وأحمد هلال، وأحمد عبدالله، وضاحي محمد، وإبراهيم القرص، وهلال سعيد، ويطلب وليد عبدالكافي مدرب مليحة «الوقت المستقطع» الأول في المباراة، لتعديل أوضاع فريقه.

ويواصل «الملك» التقدم في النتيجة إلى 7-2 في منتصف الشوط، ثم 10-4 في الدقيقة 20، وجاءت معظم أهداف مليحة من رميات جزائية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة 14-7.

ولم يأتِ الشوط الثاني بجديد، حيث واصل لاعبو الشارقة التقدم، وسط محاولات من لاعبي مليحة لتقليص الفارق، حيث وصلت النتيجة إلى 16-10، بعد مرور 10 دقائق، وتغيرت النتيجة إلى 18-14 في منتصف الشوط، و20-14 في الدقيقة 20، وحسمها «الملك» لمصلحته 24-16.