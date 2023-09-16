«السيدة العجوز» على قمة «الكالشيو»



روما (أ ف ب)



قاد المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش، فريقه يوفنتوس إلى مواصلة صحوته، وانتزاع الصدارة مؤقتاً بتسجيله «ثنائية»، في الفوز المستحق على ضيفه لاتسيو 3-1 في تورينو، في افتتاح المرحلة الرابعة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وسجل فلاهوفيتش الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 10 و67، وأضاف فيديريكو كييزا الثاني «26»، فيما سجل الإسباني لويس ألبرتو الهدف الوحيد للاتسيو «64».

وضرب يوفنتوس بقوة في بداية المباراة، وافتتح التسجيل عبر فلاهوفيتش بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة، إثر تمريرة من مانويل لوكاتولي «10».

وعزز كييزا تقدم فريق «السيدة العجوز»، بعد 16 دقيقة، عندما تلقى كرة من لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو، وتابعها بيسراه داخل المرمى «26».

ونجح ألبرتو في تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني، بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة، إثر تمريرة من الياباني دايتشي كامادا «64»، لكن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق، حيث تمكن فلاهوفيتش من إضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة، إثر تمريرة من الأميركي ويستون ماكيني «67».

وهو الفوز الثاني توالياً ليوفنتوس، والثالث هذا الموسم، مقابل تعادل واحد، فانتزع الصدارة مؤقتا برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام قطبي ميلانو، إنتر وميلان اللذين يلتقيان في قمة نارية لاحقاً.

في المقابل، مني لاتسيو، وصيف بطل الموسم الماضي، بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر، من فوزه على نابولي 2-1 السبت الماضي.