اتحاد الهجن ينظم سباقاً في تشاد



أم جرس (وام)



نظم اتحاد سباقات الهجن، بالتعاون مع جمعية أم جرس لسباقات الهجن سباقاً، استمر على مدار 3 أيام في مدينة أم جرس، بحضور عبود هاشم بدير عمدة مدينة أم جرس، ووفد اتحاد سباقات الهجن، وعدد من المسؤولين في المدينة وأعضاء جمعية أم جرس لسباق الهجن، وعدد من ممثلي مجتمعات البدو والسكان المحليين.

واختتمت المنافسات بإقامة الشوط الختامي لمسافة 11 كلم، وشارك فيه المتأهلون الحاصلون على المراكز المتقدمة في اليوم الأول والثاني، وحصل جميع المشاركين في الأشواط على جوائز نقدية قيمة.



وجاءت إقامة السباق تأكيداً على حرص ودعم القيادة الرشيدة في الإمارات للموروث العربي الأصيل والحفاظ عليه من الاندثار، وذلك استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المحافظة على الموروث المتعلق بالهجن، والعادات والتقاليد الأصيلة التي تتصل بها، ويمثل اهتمام القيادة برياضات سباقات الهجن، تعبيراً صادقاً عن الوفاء والاحترام للماضي وللتراث الذي تجسده الهجن العربية الأصيلة، وحرصاً على إحياء التراث الشعبي والمحافظة عليه من الاندثار.



وحظيت مدينة أم جرس التشادية بإقامة هذا السباق لوجود أعداد كبيرة من الإبل بها، والتي تلقى اهتماماً واسعاً، كونها تمثل مصدر دخل رئيسياً لسكان المدينة.

كما قام الفريق الإنساني الإماراتي الموجود في الساحة التشادية، ممثلاً لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومكتب تنسيق المساعدات الإماراتية بتوزيع الطرود الغذائية على المشاركين في السباق.