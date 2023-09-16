«صدارة مؤقتة» بـ «صناعة صلاح»



لندن (أ ف ب)

مرّر النجم المصري محمد صلاح ثلاث كرات حاسمة، قلبت تأخر ليفربول أمام مضيفه ولفرهامبتون إلى فوز 3-1، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ومنح فريقه صدارة موقتة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

ورفع ليفربول الذي لم يخسر للمباراة الـ16 توالياً في الدوري منذ نهاية الموسم الماضي، رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، مقابل 12 نقطة لـ «السيتي» الذي يحلّ على وستهام اللندني.

وفي غياب قلب دفاعه الموقوف الهولندي فيرجيل فان دايك، تخلّف «الريدز» مبكراً بهدف حمل توقيع الكوري الجنوبي هي-تشان هوانج «7».

تحسّن ليفربول في الشوط الثاني، وانتظر حتى الدقيقة 55 للمعادلة، عندما لعب البرتغالي ديوجو جوتا كرة في ظهر الدفاع إلى صلاح الذي مرّرها عكسية إلى الجهة اليسرى، تابعها الهولندي كودي خاكبو المتربص في المرمى الخالي.

وأصبح صلاح رابع لاعب يمرّر كرة حاسمة في خمس مباريات متتالية خارج أرضه في «البرميرليج»، وكان لافتاً إلى أن المدرب الألماني يورجن كلوب أخرج خاكبو، بعد ثوانٍ من تسجيله هدف التعادل.

وصنع صلاح الهدف الثاني بما يشبه الأول، عندما تسلم كرة على الجهة اليمنى، ولعبها أرضية «مقشرة» إلى الظهير الأسكتلندي أندي روبرتسون، تابعها في المرمى «85».

وفي الوقت البدل عن ضائع، قلب صلاح الطاولة نهائياً على المضيف، بتمريرة أرضية إلى الشاب هارفي إليوت الذي سددها في الزاوية البعيدة «90+1».

صلاح «31 عاماً» الذي يحمل ألوان ليفربول منذ 2017، أسهم في صناعة 200 هدف لفريقه في 223 مباراة في «البريميرليج» وحده الفرنسي تييري هنري، نجم أرسنال السابق، نجح بالوصول إلى هذا الرقم بعدد مباريات أقل «206».