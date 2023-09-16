الجزيرة يتصدر «التحدي للجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)



تواصلت منافسات مهرجان التحدي للجو جيتسو، في صالة مبادلة أرينا، بمدينة زايد الرياضية، وسط أجواء مثيرة من الحماس والأداء القوي، والحضور الجماهيري الكبير. وجرى تخصيص نزالات، اليوم، لفئة البراعم والناشئات من الفتيات، وتميزت المنافسات بالقوة والندية والحماس، حيث قدّمت الفتيات أداءً قوياً على البساط، أسهمن من خلاله في الصعود بأنديتهن إلى منصة التتويج.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ومحمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وراشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، ومنصور الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس خالد المنهالي، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي، وأحمد إسماعيل الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من ممثلي شركاء الاتحاد والأندية والأكاديميات المشاركة.

وعلى صعيد النتائج، حل الجزيرة في المركز الأول، وذهب مركز الوصيف إلى بني ياس، فيما حل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وأشاد منصور الظاهري بالأداء المميز والمتطور للفتيات، اللائي أبدعن في الرياضة، بفضل الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، لتتمكن من تحقيق المزيد من النجاحات، وقال: «أصبحنا نملك جيلاً قوياً من اللاعبات المتميزات القادرات على التتويج بأهم الألقاب العالمية، وأوّد أن أثني على التألق الكبير للبطلتين ميثاء شريم، ومريم آل علي، في نزالات منافسات اليوم الأول، وهو مؤشر على امتلاك بطلاتنا مواهب متعددة على صعيد الرياضة».

وقال: «بطولات التحدي للجو جيتسو علامة متميزة في أجندة بطولات الاتحاد، ويسعدنا رؤية المدرجات الممتلئة والحضور الجماهيري الغفير من الأسر والعائلات، للاستمتاع بمنافسات قوية وتشجيع الأبناء بشكل متواصل لاعتلاء منصة التتويج، وتقدم بطولة التحدي نموذجا يحتذى به، على صعيد البطولات حديثة العهد التي تطوّرت في فترة قياسية، ويشارك في الجولة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من داخل الدولة وخارجها، ما يعكس القيمة الفنية العالية التي بلغتها البطولة، ومساهمتها في صناعة الأبطال والكشف عن المواهب».



وأضاف: «يتيح لنا مهرجان التحدي للجو جيتسو، الاستفادة من تجربة رياضية وترفيهية ومجتمعية متكاملة، تركّز على الجيل الجديد من الرياضيين وأسرهم، وتتضمن الكثير من المكاسب والجوانب الإيجابية، التي من أبرزها كيفية التعامل مع المنافسين بروح رياضية، وتقبّل الفوز والهزيمة، والالتزام بقيم الانضباط والنزاهة والاحترام والصبر والتحمل، كما يساعد الحضور القوي للعائلات خلف أبنائهم وبناتهم في المنافسات ومتابعة أدائهم، على بناء علاقات أسرية وطيدة، تسهم في تذليل العقبات أمام مسيرتهم الاحترافية والنمو في الرياضة».

وهنأ محمد حاجي الخوري جميع اللاعبات التي نجحن في الصعود إلى منصة التتويج، منوها بالمشهد الجماهيري الرائع للمهرجان، ونجاحه في اجتذاب مئات الأسر والعائلات، لتشجيع أبنائهم الذين أصبحوا يرتبطون بشكل وثيق مع هذه الرياضة التي حققت الكثير من الأمجاد لدولة الإمارات».

وأضاف: «يعكس النجاح الكبير لمهرجان التحدي للجو جيتسو، رؤية ودعم القيادة الحكيمة للرياضة والرياضيين، والجهود الجبارة التي يقوم بها الاتحاد في نشر الجو جيتسو، وتوسيع قاعدة الممارسين، والتي أضحت نموذجاً في التطوير الرياضي وتنظيم بطولات ذات مواصفات دولية فريدة».

وعلى هامش البطولة، يتضمن المهرجان إقامة باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، تتضمن ألعاب وبرامج للعائلات، وحقق المهرجان في يومه الثاني نجاحاً لافتاً في استقطاب المشاركين، والوجود القوي لعموم فئات المجتمع ما يعكس قوة التأثير لرياضة الجو جيتسو في المجتمع الإماراتي، وحرص العائلات على التواجد خلف أبنائها.

وقالت فاطمة الحمادي من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والتي حصدت ذهبية البراعم وزن 44 كيلوجراماً: «سعدت كثيراً بهذا الفوز، والحصول على الميدالية الذهبية، كما أنني فخورة بوجود أفراد أسرتي الذين شجعوني بحماس خلال النزالات وشكّلت هتافاتهم لي حافزا مهما للفوز، وأحب الجو جيتسو، وأتطلع للمشاركة في البطولات القادمة وتحقيق المزيد من الانتصارات».

بدورها، تقول الفليبينية جابرييلا بايسون لاعبة الوحدة الفائزة بذهبية الأشبال وزن 57 كيلوجراماً: «فخورة للفوز بالميدالية الذهبية، وبالأداء الذي قدمته اليوم والتغلب على لاعبات قويات يملكن الكثير من المهارات، والفوز يعتبر حافزاً كبيراً لي لبلوغ طموحي في اللعبة، واعتباراً من اليوم أواصل التدريبات للاستعداد للبطولات القادمة بذات العزم والتصميم، وأشكر عائلتي على مساندتي والوقوف خلفي أثناء النزالات، والإنجاز هديتي لهم».

من جانبها، قالت اللبنانية مريم داغر من نادي الجزيرة الفائزة بذهبية الناشئات وزن 48 كيلوجراماً: «بطولة التحدي هي إحدى البطولات المهمة التي تساهم في تطوير مسيرة اللاعبات؛ لذلك يعد التتويج فيها مرحلة مهمة في مشوارنا نحو الاحتراف».

وأضافت: «هدفي القادم هو المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وأبذل قصارى جهدي لأصل إلى المستوى الفني الذي يمكنني من المنافسة إلى أبعد نقطة، واعتلاء منصة التتويج».