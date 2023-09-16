ريو فرديناند: بداية بيلينجهام أفضل من لامبارد وجيرارد وسكولز



أنور إبراهيم (القاهرة)



أشاد النجم الإنجليزي المخضرم ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد، بمواطنه الشاب جود بيلينجهام «20عاماً» لاعب ريال مدريد الإسباني، والمنتخب الإنجليزي، وأبدى إعجابه الشديد بأدائه، سواء مع «الميرنجي» أو «الأسود الثلاثة».

وقال فرديناند، في تصريحات لإذاعة «بي بي سي»، إن مستقبل بيلينجهام واعد، ويبشر بإنجازات رائعة، سواء مع ناديه، أو المنتخب، وإنه بمقدوره أن يفوز بكرة ذهبية.

وأضاف: سأكون مندهشاً إذا أنهى مسيرته الكروية، من دون أن يحصل على كرة ذهبية، وربما اثنتين أو ثلاث.

وقال: أستطاع بيلينجهام أن يعوض رحيل الفرنسي كريم بنزيمة عن ريال مدريد، وقام بدوره هدافاً، رغم أنه متوسط ميدان، وسجل 5 أهداف في 4 مباريات في الدوري «الليجا».

ولم يتردد فرديناند، الذي لعب 455 مباراة مع «اليونايتد»، في مقارنة بيلينجهام ببعض لاعبي الوسط الإنجليز.

وقال: أن يذهب إلى ريال مدريد، ويصبح أفضل لاعب من أول 4 مباريات، ذلك شيء رائع و«ظاهرة» استثنائية، ولم أرها من قبل من لاعب في مثل سنه.

وضرب فرديناند بعض الأمثلة للاعبي الوسط الإنجليز الذين لم يكونوا مثل بيلينجهام في مثل سنه، وقال: فرانك لامبارد في سن العشرين، بدأ موسمه الثاني مع وستهام، ولم يكن لاعباً في المنتخب، وستيفن جيرارد كان لاعباً أساسياً في ليفربول، ولم ينضم إلى المنتخب في سن بيلينجهام، وبول سكولز بدأ مع مانشستر يونايتد في سن 19، ولكنه لم يلعب أول مباراة دولية له، إلا في سن 23.

ونوه فرديناند بالتصريحات التي قالها الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشأن بيلينجهام، عندما وضعه في مركز المهاجم «الوهمي»، أو لاعب الوسط المهاجم «رقم 10»، خلف البرازيليين فينسيوس جونيور ورودريجو، وقال إن ما فعله أنشيلوتي يُعد شيئاً رائعاً حتى الآن.