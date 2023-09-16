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الرياضي

ليون يعيّن جروسو مدرباً

ليون يعيّن جروسو مدرباً
16 سبتمبر 2023 17:00

 
ليون (أ ف ب) 

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تعاقد ليون الفرنسي «الجريح» مع بطل العالم السابق الإيطالي فابيو جروسّو، ليشرف على تدريبه بدلاً من لوران بلان «المقال» من منصبه.
وعاد جروسو إلى ليون حيث لعب ظهيراً أيسر لسنتين، محرزاً ثنائية الدوري والكأس في 2008.
وأعلن متذيّل ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، أنه تعاقد مع ابن الـ45 سنة حتى يونيو 2024، مع خيار تمديد العقد لسنة إضافية.
وترك بلان، القادم في أكتوبر 2022، منصبه، بعد الخسارة على أرضه أمام باريس سان جيرمان 1-4.
ومن دون احتساب المدربين الموقتين، سيكون جروسو خامس مدرب لليون منذ يونيو 2019.
وحلّ ليون سابعاً الموسم الماضي، ليغيب عن البطولات الأوروبية للموسم الثاني توالياً.
وكان جروسو عنصراً رئيساً خلال حملة إيطاليا الناجحة في مونديال 2006 في ألمانيا. سجّل هدف الافتتاح في نصف النهائي أمام الدولة المضيفة، ثم ركلة الترجيح الحاسمة في النهائي ضد فرنسا، وأحرز لقب الدوري الإيطالي مع إنتر في 2007 ويوفنتوس في 2012.
بدأ التدريب مع الفئات العمرية في يوفنتوس عام 2014، قبل أن يتابع مشواره التدريبي المتواضع في الدرجة الثانية.
انضمّ إلى باري في 2017 لموسم، ثم أشرف لفترات على بريشيا وسيون السويسري، قبل الانضمام إلى فروزينوني في 2021، وقاده إلى الدرجة الأولى في مايو الماضي.

الدوري الفرنسي
ليون
باريس سان جيرمان
يوفنتوس
لوران بلان
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