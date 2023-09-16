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أرتيتا: جيسوس «غير» عالم أرسنال!

أرتيتا: جيسوس «غير» عالم أرسنال!
16 سبتمبر 2023 15:11


لندن (د ب أ) 

أثنى ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم بشكل كبير، على اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس، قائلاً إنه «غير العالم لأرسنال في الموسم الماضي».
ويمكن لأرتيتا أن يدفع بالمهاجم البرازيلي جيسوس أساسياً للمرة الأولى هذا الموسم في المباراة المقررة أمام إيفرتون «الأحد»، بعد تعافيه من سلسلة من الإصابات، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». 

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وشارك جيسوس من مقعد البدلاء مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذا الموسم، وسجل آخر مرة في المباراة التي انتهت بالفوز على مانشستر يونايتد 3 - 1 في الثالث من سبتمبر، ولكن أرتيتا أكد أن أهمية جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي السابق، لا تقتصر على تسجيل الأهداف فقط. 

وقال أرتيتا الذي قاد أرسنال لإحراز المركز الثاني في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي: إنه لاعب رائع، وهو لاعب مهم حقاً بالنسبة لنا، لقد غير عالمنا في الموسم الماضي، يمكنكم جميعاً أن تروا ذلك، سيكون لاعباً مهماً حقاً بالنسبة لنا. وأضاف أرتيتا: أعتقد أنه أضاف للفريق طاقة مختلفة، وإصراراً مختلفاً، وتهديداً مختلفاً، وشكل خوفاً مختلفاً للمنافسين، ولقد فعل هذا بطريقة طبيعية حقاً، وأعتقد أنه أسهم بشكل هائل في الخطوة التي تقدمناها في الموسم الماضي، وهو يصنع المساحات لزملائه، وهذا من إمكانياته الهائلة.
وكان أرسنال قد حقق آخر فوز له على إيفرتون في عقر داره في عام 2017، ويتطلع عبر مباراة الغد إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بعد أن سجل مرتين فقط في آخر خمس مباريات له على ملعب «جوديسون بارك» معقل إيفرتون.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
أرتيتا
جابرييل جيسوس
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