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الرياضي

«الدراجات» يجدد الشراكة مع «القدرة الرياضية»

«الدراجات» يجدد الشراكة مع «القدرة الرياضية»
16 سبتمبر 2023 15:30

 
دبي (الاتحاد) 

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جدد اتحاد الدراجات شراكته، مع شركة القدرة للخدمات الرياضية للموسم الجديد، بعد النجاح الكبير خلال الموسمين الماضيين، في إدارة نظام التوقيت الإلكتروني لسباقات الاتحاد، بما في ذلك الطريق والدراجات الجبلية.
حضر توقيع الاتفاقية، ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، ومحمد الكمالي مدير عام شركة القدرة للخدمات الرياضية، ونائبه بدر إبراهيم الزرعوني، وفاتشيه المدير الفني لاتحاد الدراجات، في مقر الاتحاد بمضمار زايد في الشارقة.
وأكد ياسر الدوخي أن الاتفاقية الجديدة تشمل القيام بعدد من المهام التي تسهم في الارتقاء بالسباقات، ومنها الترويج للسباقات، وتشجيع المجتمع على المشاركة، من خلال الوسائل المتاحة لشركة القدرة، وإدارة وتشغيل نظام التوقيت الإلكتروني في سباقات الطريق لفئات الرجال والدراجات الجبلية.
وأشار الدوخي إلى أن التعاقد مع الشركة في البداية، كان تحدياً كبيراً، ونقلة لسباقات اتحاد الدراجات، في حساب التوقيتات وإدارة السباقات بدقة كبيرة وسرعة، وهو ما أسهم في الارتقاء بالسباقات، وزيادة نسبة المشاركة من أفراد المجتمع.

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اتحاد الدراجات
الدراجات الجبلية
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