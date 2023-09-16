جوارديولا يرد على «اسألوا بيب»!



لندن (أ ف ب)

أصرّ بيب جوراديولا مدرب مانشستر سيتي بطل أوروبا، على أن لاعبه فيل فودن بمقدوره اللعب في مراكز هجومية عدّة، بعد ادعاء جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا أن المهاجم الشاب ليس قادراً على القيام بدور مركزي مع بلاده.

وبعد سؤاله عن تردّده باستخدام فودن في المناطق المركزية في هجومه، أجاب ساوثجيت مطلع الأسبوع «اسألوا بيب».

واعتبر ساوثجيت أنه في ظل الدفع بفودن على الأطراف مع بطل إنجلترا وأوروبا، من الصعب عليه الاعتماد على ابن الثالثة والعشرين في قلب الهجوم خلال المباريات الدولية.

وعن دور لاعبه، كان جوارديولا داعماً قبل مواجهة وستهام في الدوري المحلي «تربطني علاقة رائعة بجاريث، تعليق مني؟ لا أتفق معه وأتفق معه تماماً».

تابع «عندما تلعب على الطرف يكون الدور مختلفاً تماماً، لكنه يعرف، وأنا أعرف أن فيل بمقدوره اللعب في كل المراكز الهجومية، في الوسط، الطرف الأيمن، الأيسر ووراء المهاجمين».

وأضاف «لكن كما قال جاريث، في الأدوار المركزية، يكون الدور مختلفاً تماماً، خصوصاً من دون الكرة، أحياناً لا يتعيّن عليك أن تكون ذكياً كي تقرأ ما يحدث كل لحظة».

أضاف «لكن المهم أن فيل قادر على اللعب في المراكز الهجومية الخمسة دون أي مشكلة، وهذه ميزة كبيرة له».

شرح المدرب الإسباني الفذّ «شاهدت الودية ضد اسكتلندا، بدأ يلعب على الجهة اليمنى، لكنه تحرّك وأمضى معظم الوقت في الداخل، لذا يتحرّك اللاعبون يميناً، يساراً، إلى الداخل والخارج، في نهاية المطاف ليست مشكلة كبيرة».

ويعود جوراديولا في مواجهة وستهام، بعد غيابه آخر مباراتين، لتعافيه من جراحة في ظهره في إسبانيا. حافظ فريقه على سجل كامل بقيادة مساعده خوانما ليو.