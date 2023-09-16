بيكر يطالب بـ«عودة الروح»!



هانوفر (د ب أ)

نادى نجم التنس السابق الألماني بوريس بيكر، بتغيير سريع في نظام كأس ديفيز لفرق التنس، وأعرب عن أمله في أن تبدأ عملية الإصلاح عقب انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للتنس.

وقال بيكر، الذي ساعد الفريق الألماني في التتويج بكأس ديفيز للمرة الأولى عام 1988، في تدوينة صوتية لشبكة «يوروسيورت» إن تغيير نظام البطولة «انتزع الروح» منها.

وقال بيكر: «من خلص إلى هذه القواعد ليس لديه فكرة عن التنس!، يجب أن يكون هناك تغيير سريع، ربما بالعودة إلى النظام القديم الذي يقضي بخوض الفرق مباريات على أرضها وخارجها».

وكان العمل بنظام لعب الفرق على أرضها وخارجها في كأس ديفيز توقف في عام 2019، بعد الشراكة بين الاتحاد الدولي للتنس وشركة كوزموس التي يرأسها نجم كرة القدم جيرارد بيكيه.

وتم إجراء العديد من التعديلات على نظام البطولة، وأصبحت نهائياتها تقام خلال أسبوع واحد في دولة واحدة.

وأثار النظام الجديد للبطولة ردود فعل متفاوتة، وأعلن الاتحاد الدولي للتنس في يناير الماضي إنهاء الشراكة مع كوزموس، والهيمنة على البطولة مجدداً، ليفتح الباب أمام التغيير من جديد.

وقد تجرى تغييرات جديدة على البطولة، بعد انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقررة خلال أيام، والتي يسعى فيها الأميركي ديفيد هاجرتي لولاية جديدة، لكنه يواجه منافسة من جانب الألماني ديتلوف فون أرنيم.