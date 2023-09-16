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الرياضي

ميسي يتدرب مع «الرجبي»!

ميسي يتدرب مع «الرجبي»!
16 سبتمبر 2023 14:42

 
ميامي (أ ف ب) 

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يشارك إنتر ميامي الأميركي الذي يضمّ بطل العالم في كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ملعب تمارينه مع فريق جديد للرجبي، بحسب ما أعلن.
وينضم فريق ميامي شاركس إلى دوري الرجبي يونيون بدءاً من الموسم المقبل، ويتدرّب ويخوض مبارياته البيتية في منشأة تُعدّ جزءاً من المجمّع الذي يوجد به ملعب ميسي في فورت لودردايل.
وعلى غرار إنتر ميامي، سيكون هناك تأثير أرجنتيني قوي لفريق شاركس، إذ ضمّ النجم الأرجنتيني توماس كوبيلي «33 عاماً».
خاض كوبيلي 89 مباراة دولية مع الأرجنتين ويدافع راهناً عن ألوانه في بطولة العالم للرجبي.
قال كوبيلي «أنا متحمس للانضمام إلى ميامي شاركس، والانتقال إلى ميامي، العاصمة الاحترافية للرياضة العالمية».
وينوي إنتر ميامي الانتقال إلى ملعبه الجديد في ميامي عام 2025، بيد أنه ينوي متابعة تمارينه في منشأة فورت لودردايل.

أميركا
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
الأرجنتين
الرجبي
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