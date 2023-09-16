«حمزة» يخوض تحدي «البريدرز» للخيول العربية



عصام السيد (أبوظبي)



يخوض المهر «حمزة» لياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، يوم الأحد، تحدي سباق «البريدرز كب» الفرنسي للسرعة، للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية، بمضمار بوردو.

ويدخل «حمزة» السباق بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، وفاز المهر المنحدر من نسل «هلال الزمان»، بسباق كأس الوثبة ستاليونز بري دجوارس تو لمسافة 1400 متر، بمضمار تولوز، بفارق 4 أطوال، كما حل في المركز الثاني 4 مرات.

ويواجه المهر البالغ من العمر 4 سنوات، أربعة أمهار ومهرات في سباق السرعة لمسافة 1400 متر، البالغ جائزته 45 ألف يورو، وأبرز المتحدين المهر «مدرسة» للشيخ خلف رباح الشمري، بإشراف دي جوليمين، وقيادة جان بيرنارد أيجوم، الفائز ثلاث مرات.

وتنافس على اللقب الفرس «فاتنة» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف المدرب فردريك سانشيز، وقيادة مايكل فورست، وحققت ابنة «داحس» الفوز ثلاث مرات في مسيرتها، وجمعت مكاسب مالية بلغت 64676 يورو.

ومن أبرز المتحدين المهر «زامرتي» للشيخة إيمان آل ثاني، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارس أنتوني كراستوس، وحقق ابن «نظام» 6 انتصارات في مسيرته، متضمنة سباقاً للفئة الثالثة.

ويكمل القائمة الجواد «أدالبار» لاكيوري جوليس اواكي، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فالنتين سيجوي، وفاز الجواد البالغ 5 سنوات، والمنحدر من نسل «ايه اف البحر»، 5 مرات.