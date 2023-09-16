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الرياضي

«قضاة ملاعبنا» يُديرون دوري أبطال آسيا

«قضاة ملاعبنا» يُديرون دوري أبطال آسيا
16 سبتمبر 2023 14:38

 
أبوظبي (الاتحاد)

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدداً من قضاة ملاعبنا الدوليين، لإدارة مباريات في مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 18 و19 سبتمبر.
ويُدير طاقمنا الدولي بقيادة حكم الساحة محمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد يوسف «مساعد أول»، وحسن المهري «مساعد ثان»، وسلطان محمد صالح «حكم رابع»، وعمر آل علي ويحيى الملا «حكمين للفيديو» مباراة الهلال السعودي ونافباهور الأوزبكي، ضمن مباريات المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال آسيا.
وتأتي مشاركة الحكمين الدوليين أحمد عيسى درويش، ومحمد عبيد خادم «حكمين للفيديو» ضمن طاقم تحكيم مباراة أولسان هيونداي الكوري أمام بي باثوم يونايتد التايلاندي، ضمن المجموعة التاسعة.
ويُشارك الحكم الدولي عادل النقبي «حكماً للفيديو»، ضمن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة كايا ايلويلو الفلبيني أمام شاندونج تايشات الصيني في المجموعة السابعة.

الإمارات
دوري أبطال آسيا
محمد عبدالله حسن
الهلال السعودي
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