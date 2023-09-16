«الديربيات» تتصدر المشهد في ربع نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»



معتصم عبدالله (دبي)



تتصدر مباريات «الديربي» واجهة ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث يشهد مواجهات الشارقة أمام اتحاد كلباء في «ديربي» جديد لـ«الإمارة الباسمة»، وشباب الأهلي والوصل في «ديربي دبي»، والجزيرة والوحدة في «ديربي العاصمة»، فيما يواجه النصر منافسه العين في المباراة الرابعة.

واكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية، بنهاية مباريات إياب الدور الأول، والتي شهدت تأهل 6 أندية، شملت اتحاد كلباء، النصر، العين، الوصل، الجزيرة، والوحدة، لتلحق بشباب الأهلي «حامل لقب الدوري»، والشارقة «بطل النسخة الأخيرة للكأس»، والمتأهلين مسبقاً إلى ربع النهائي.

وشهد الدور الأول إقامة 12 مباراة في جولتي الذهاب والإياب، حُسمت 7 لقاءات بنتيجة الفوز، مقابل 5 مواجهات انتهت في الوقت الأصلي بالتعادل، فيما جاء تأهل الجزيرة على حساب بني ياس 3-0 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 و1-1 في مباراتي الذهاب والإياب.

وسجلت الفرق المتنافسة 52 هدفاً في مباريات الدور الأول، بمعدل 4.33 هدف في المباراة، وتصدر الأرجنتيني «المقيم» فاكوندو دانيال مهاجم الوحدة قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف «سوبر هاتريك»، سجلها في مباراة فريقه أمام مضيفه الإمارات 5-0 في جولة الإياب، في الوقت الذي تنافس فيه «الثلاثي» أداما ديالو «الوصل»، مانولو جابياديني «النصر»، لياندرو «اتحاد كلباء» على مركز «الوصافة» برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

وفرض «العائد» عمر عبدالرحمن أفضليته، ضمن أفضل صناع الأهداف في الدور الأول برصيد فرصتين ترجمتا إلى هدفين، وضمت القائمة سمير مميسيفيتش، وعادل تعرابت «النصر»، عبدالله رمضان «الجزيرة»، وعمر خربين «الوحدة».

وتصدر الوصل قائمة الأقوى هجوماً في الدور الأول برصيد 10 أهداف، بفوزه على منافسه حتا 7-0 في الذهاب، والتعادل 3-3 في مباراة الإياب، وحل ثانياً الوحدة برصيد 8 أهداف، مقابل 7 أهداف للعين الثالث، و6 أهداف للنصر واتحاد كلباء.

مباريات دور الثمانية



الشارقة - اتحاد كلباء

النصر- العين

شباب الأهلي - الوصل

الجزيرة – الوحدة