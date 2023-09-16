«زوارق أبوظبي» تطارد «النقطة 60» لحسم لقب «الفورمولا-2»



بيسو (الاتحاد)



ينطلق يوم الأحد السباق الرئيسي، للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والمقامة في مدينة بيسو البرتغالية، بمشاركة 19 زورقاً، في المحطة المصيرية للبطولة العالمية، ويشارك فريق أبوظبي بالزورق «أبوظبي 35» المتصدر للترتيب العام، بقيادة راشد القمزي، وزورق «أبوظبي 36»، بقيادة منصور المنصور، في منافسة تتجدد للمرة الثالثة هذا الموسم، عبر محطات البطولة.

ويقام السباق على مياه نهر دورو، وتنطلق أجواء الجولة الثالثة بطموح كبير للمتسابق راشد القمزي، بأن يواصل صدارة البطولة، لا سيما أنه يملك 40 نقطة «العلامة الكاملة» عن الجولتين الأولى والثانية للبطولة.

ويملك راشد القمزي فرصة كبيرة لحسم اللقب في الجولة، خاصة أن أقرب منافسيه، وهو جاكمو ساكي لديه 24 نقطة، وفي حال فوز راشد بالمركز الأول، في جولة بيسو يصل إلى «النقطة 60»، وبالتالي الابتعاد بشكل كافٍ عن كل منافسيه وحسم المنافسة.

وأكد راشد القمزي أن فرصته الكبيرة لحصد لقب الجولة، خاصة مع الانطلاقة القوية التي بدأ بها الموسم، وسجل لقب جولتين متتاليتين، وقال: «أمامي فرصة كبيرة الآن، وأسعى لاستغلالها حتى أحسم اللقب منذ الآن.

من جهته، يأمل «المتسابق الشاب» منصور المنصوري، في أن يبتعد عنه «سوء الحظ» الذي تعرض له منذ أول جولة هذا الموسم، بعد أن تعرض زورقه للانقلاب في الجولة الأولى والافتتاحية، رغم أنه كان في المركز الثالث، بالإضافة إلى تراجع مركزه في الجولة الثانية من البطولة، وحلوله سابعا في المنافسة.

ويمني المنصوري النفس عبر الجولة تعويض ما حدث، وإنهاء السباق على المنصة، مؤكداً الصعوبة الكبيرة للجولة الحالية، بحكم أن السباق يقام في بيزو للمرة الأولى، وقال: نسابق هنا للمرة الأولى، ونخوض تجربة المسار في هذه المنطقة، وأعتقد أن طبيعة المياه لن تختلف بالنسبة لنا كثيراً، خاصة أننا شاركنا في مدن مشابهة في الظروف والسابق، وعلى نفس النهر، ولكن الصعوبة تبرز اليوم في محاولات الجميع التعويض، والوصول إلى المراكز الأولى.

وأضاف المنصوري: في فئة «الفورمولا-2» ينضم متسابقون جدد في كل موسم، وفي هذا الموسم شاهدنا حضور 6 متسابقين للمرة الأولى، وجميعهم يحمل الحماس والرغبة في البروز والنجاح منذ أول ظهور.

وعن حظوظ راشد القمزي في اللقب، أكد المنصوري أن فرصة راشد كبيرة، لأن يحسم اللقب في الجولة، لو تمكن من حصد المركز الأول، حيث يتمكن من الوصول إلى «النقطة 60»، وبالتالي عدم الانتظار حتى الجولة الختامية والرابعة من البطولة، حيث سيكون قد توج نفسه بشكل رسمي في هذه الجولة، وقال: يملك فرصة كبيرة من أجل حصد لقب الموسم في الجولة، ولكن أيضاً يجب الالتزام بالخطة الموضوعة، من أجل الفوز وضمان تحقيق الهدف، القمزي متسابق شرس ولديه كل مقومات النجاح والتمكن وأعتبره ملهماً بالنسبة لي في البطولة.