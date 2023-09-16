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الرياضي

«التنس» يُطلق سلسلة «مبادلة أبوظبي»

«التنس» يُطلق سلسلة «مبادلة أبوظبي»
16 سبتمبر 2023 12:25

 
أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم اتحاد التنس سلسلة بطولات «مبادلة أبوظبي» المحلية، برعاية ودعم لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، من 29 سبتمبر الحالي إلى 15 ديسمبر المقبل، للمرة الأولى في الإمارات، وبأسلوب فني وتنظيمي جديدين، حيث تقام البطولات على التصنيفين A وB، للأعمار 12 و14 و16 و18 سنة، والرجال والسيدات وفئة الأساتذة للأعمار أكبر من 35 سنة، وتضم 15 بطولة منها 10 بطولات للتصنيف B، و5 للتصنيف A.
وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد، أن تنظيم سلسلة البطولات المقبلة، يعكس الرؤية المستقبلية لمجلس إدارة اتحاد التنس، برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، الداعمة لتوسيع الشراكات الاستراتيجية، حتى يواصل التنس نهضته على الجانبين المحلي والدولي، وتقام لخمس سنوات متتالية، وبأسلوب تنظيمي مبتكر، يعزز الاستدامة الرياضية، وتقام في ملاعب العاصمة أبوظبي ودبي.
وكشف المرزوقي عن أن «نسخة 2023» للبطولة تقام خلال 45 يوماً، بينما تقام في السنوات المقبلة ولمدة 5 مواسم، من 15 فبراير إلى 15 ديسمبر من كل عام.
وأكد الأمين العام أن الطموح هو تعزيز الجهود التنظيمية الفنية والإدارية منها، لتصبح سلسلة بطولات مبادلة المحلية الأفضل على مستوى الإمارات والشرق الأوسط، بالاستفادة من البنى التحتية العالية التي تتمتع بها ملاعب الإمارات، خصوصاً أن هذا النوع من البطولات يعد فريداً في العديد من دول العالم، بأسلوب إقامتها وتنظيمها، مؤكداً أن سلسلة بطولات مبادلة المحلية، تعد منجزاً فنياً، يعكس النقلة النوعية لتنس الإمارات، وتسهم بشكل فاعل باستكشاف لاعبين مواطنين موهوبين، يمكن ضمهم للمنتخبات الوطنية مستقبلاً، ويعكس نجاح الخطط الفنية المرسومة.
وقدم المرزوقي الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، وإلى الشركة الوطنية العالمية «مبادلة للاستثمار» للجهود الكبيرة الداعمة للرياضة الإماراتية، ومنها التنس، ولكل الرعاة الرسميين، داعياً الرعاة الآخرين للمساهمة برعاية مختلف البطولات التي ينظمها اتحاد التنس، خاصة الداعمة لنشر ثقافة ممارسة التنس في الدولة.

الإمارات
دبي
أبوظبي
التنس
مبادلة
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