«الجودو» ينضم إلى بعثة الإمارات في الصين



أبوظبي (الاتحاد)



حدد اتحاد الجودو الأربعاء المقبل، موعد مغادرة منتخب الجودو العاصمة اليابانية طوكيو، مع ختام معسكره التدريبي المشترك، الذي استغرق أسبوعين، متوجهاً إلى الصين، استعداداً للانضمام إلى وفد اللجنة الأولمبية الوطنية، المشارك في «النسخة 19»، من دورة الألعاب الآسيوية، بمدينة هانجتشو من 20 سبتمبر الحالي إلى 8 أكتوبر المقبل، حيث تقام منافسات الجودو ضمن الدورة من 24 إلى 27 سبتمبر.

وضمت قائمة بعثة منتخب الجودو المشارك في «الأسياد»، والتي يرأسها ناصر التميمي أمين السر العام، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، المدرب فيكتور سيكتروف، والطاقم البدني والطبي المساعد، واللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، واللاعبة باتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، و6 لاعبين هم: نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، عبدالكريم علي «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام في «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم».

وتشهد منافسات الجودو «الألعاب الآسيوية» مشاركة 26 دولة حتى الآن، من بينها 6 دولة عربية هي الإمارات، الكويت، العراق، لبنان، فلسطين واليمن، ويتطلع منتخبنا إلى حصد المزيد من الألقاب والنقاط التي تسهم في «ترقية التصنيف»، ومواصلة النتائج الرائعة خلال الموسم الحالي، في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية، وتصب في إطار الاستعدادات للاستحقاقات القادمة.