الأحد 17 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الجودو» ينضم إلى بعثة الإمارات في الصين

«الجودو» ينضم إلى بعثة الإمارات في الصين
16 سبتمبر 2023 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
الإمارات تدعو إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب السودان


حدد اتحاد الجودو الأربعاء المقبل، موعد مغادرة منتخب الجودو العاصمة اليابانية طوكيو، مع ختام معسكره التدريبي المشترك، الذي استغرق أسبوعين، متوجهاً إلى الصين، استعداداً للانضمام إلى وفد اللجنة الأولمبية الوطنية، المشارك في «النسخة 19»، من دورة الألعاب الآسيوية، بمدينة هانجتشو من 20 سبتمبر الحالي إلى 8 أكتوبر المقبل، حيث تقام منافسات الجودو ضمن الدورة من 24 إلى 27 سبتمبر.
وضمت قائمة بعثة منتخب الجودو المشارك في «الأسياد»، والتي يرأسها ناصر التميمي أمين السر العام، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، المدرب فيكتور سيكتروف، والطاقم البدني والطبي المساعد، واللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، واللاعبة باتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، و6 لاعبين هم: نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، عبدالكريم علي «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام في «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم».
وتشهد منافسات الجودو «الألعاب الآسيوية» مشاركة 26 دولة حتى الآن، من بينها 6 دولة عربية هي الإمارات، الكويت، العراق، لبنان، فلسطين واليمن، ويتطلع منتخبنا إلى حصد المزيد من الألقاب والنقاط التي تسهم في «ترقية التصنيف»، ومواصلة النتائج الرائعة خلال الموسم الحالي، في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية، وتصب في إطار الاستعدادات للاستحقاقات القادمة.

الإمارات
الجودو
الألعاب الآسيوية
الصين
طوكيو
اليابان
آخر الأخبار
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
الاقتصادي
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
15 سبتمبر 2023
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
الرياضي
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
اليوم 11:08
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
الرياضي
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
اليوم 11:05
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
الإمارات
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
اليوم 11:05
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
الرياضي
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©