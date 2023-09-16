«الثلاثي» مكسب «الإمبراطور»

مراد المصري (دبي)



ركز الوصل وحتا على الخروج بمكاسب «فنية ومعنوية»، بعيداً عن حسابات التأهل في التعادل 3-3، ضمن إياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بحكم أن «الإمبراطور» تفوق على «الإعصار» بـ «سباعية» نظيفة ذهاباً، وكان للفريقين ما أرادا.

واحتفل «الإعصار» رغم الخروج من البطولة بـ «الحافز المعنوي»، بعدما نجح في الظهور بمستوى أفضل، تحت قيادة المدرب الجديد الإيطالي فابيو فيفياني، حيث كان الفريق قريباً للغاية من «قلب الطاولة»، بعدما عاد من تأخره بهدفين إلى التقدم بثلاثة أهداف في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، قبل أن تلعب خبرة «الإمبراطور» دوراً مهماً في إدراك التعادل.

ورغم ذلك، فإن الوصل يعتبر «الرابح الأكبر» في المباراة، بحكم أنه تأهل بالفعل إلى ربع النهائي، إلى جانب كسب ثلاثة لاعبين تحديداً، سيكون لهم الدور في المرحلة المقبلة المهمة من الموسم، وفي مقدمتهم عمر عبد الرحمن الذي يستعيد «البريق» بشكل تدريجي متميز، تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش.

ونجح «عموري» الذي يطمح للعودة إلى صفوف منتخبنا الوطني، حيث كان النجم الأول فيه يوماً ما، في تقديم تمريرتين حاسمتين، في أول هدفين للفريق، إلى جانب توليه مهمة إدارة ألعاب «الفهود» بصورة رائعة، مع ارتفاع الجاهزية البدنية والفنية له بشكل واضح.

ومن جانبه، أثبت المهاجم هاريس أن تصريحاته منذ أيام، بأنه بصدد إحراز المزيد من الأهداف، ليست مجرد «حبر على الورق»، بعدما سجل هدفين، ليكون أول سويسري يهز الشباك في تاريخ المسابقة، في وقت ظهر فيه أداما ديالو بمستوي رائع أيضاً، بتسجيل هدف وصناعة آخر، ليؤكد أن «الخيارات متوفرة» لدى الوصل هذا الموسم، واستهل الفريق اللقاء من دون إشراك أي من لاعبيه الخمسة الذين تواجدوا في معسكر منتخبنا الوطني.

ويرى ميلوش مدرب الوصل، أن فريقه استهل المباراة جيداً، وتحكم في مجرياتها، وسجل هدفين، وقال: بعد ذلك حدثت أشياء لا تعجبني باستقبال الأهداف، والأخطاء تعلمنا للأدوار القادمة، بأن نعود دائماً أقوى، ومن المهم أننا سجلنا التعادل، لأنني لا أحب الخسارة، ويجب دائماً أن يلعب كل لاعب بنفس الرغبة والقتالية طوال الدقائق التسعين، حتى لا تتعرض للعقاب، كما حدث في هذا اللقاء.

فيما أكد فابيو فيفياني مدرب حتا، سعادته بما قدمه اللاعبون في المباراة، وقال: ندرك أن أمامنا طريقاً طويلاً للغاية، ويجب تقديم هذا الأداء بشكل اعتيادي، من أجل مواصلة المضي قدماً به، لعبنا ضد فريق جيد جداً، والأهم عدم فقدان تركيزنا في الشوط الأول، وأكملنا اللعب بنفس طريقتنا، والمباراة مهمة جداً لاستعادة ثقة الفريق، وهذا الأداء من اللاعبين يجعلني متحفز أكثر لأطلب منهم المزيد.

وأضاف: من وجهة نظري، لدينا العديد من اللاعبين في الناحية الهجومية، والأولوية أن نجد التوازن لذلك، واللاعب ميركل مهم للغاية، ويساعدنا كثيراً، وبحكم عملي يجب أن أختار أفضل الطرق الممكنة لتطبيقها في أرضية الملعب.