ليفاندوفسكي: لست «ماكينة أهداف»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أكثر من عام، على وصول النجم البولندي «الهداف» روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، يشعر بأنه في حالة جيدة جداً في «كتالونيا»، واعترف لصحيفة «دياريو آس»، بأن أسلوب لعبه الفردي اختلف كثيراً، عما كان عليه في «البافاري» وبروسيا دورتموند اللذين سبق له اللعب لهما على التوالي في ألمانيا، مشيراً إلى أنه اليوم يشعر بسعادة أكبر في برشلونة، وبصورة مختلفة.

ليفاندوفسكي الذي يُعتبر أحد أفضل المهاجمين في أوروبا خلال العقد الأخير، قال أيضاً: قبل أن أحضر إلى برشلونة، كنت مجرد «ماكينة أهداف»، ولكنني هنا أصبحت إنساناً أكثر، وهو تصريح يبدو، وكأنه يحمل نوعاً من الانتقاد تجاه ناديه السابق، على حد قول الصحيفة.

وأضاف ليفاندوفسكي قائلاً: بعض التعليقات على عدد الأهداف التي سجلتها، كانت «مجنونة»، خاصة عندما سجلت 41 هدفاً في أحد المواسم، وحطمت رقم الهداف الألماني الراحل جيرد مولر في الدوري الألماني «البوندسليجا».

وقال: لم يعد هدفي الرئيسي تحطيم الأرقام القياسية، والأهم عندي الآن أن أساعد فريقي في تحقيق الفوز بالمباريات، وأن يكون لي دور مؤثر في حصد الانتصارات، صحيح إنني أريد أن أنجح دائماً وأسجل أهدافاً، إلا أن ذلك لم يعد هو شغلي الشاغل.

وأكد ليفاندوفسكي «35 عاماً» أنه يرغب في البقاء في برشلونة، لأطول فترة ممكنة، ولا ينوي الذهاب إلى السعودية أوالدوري الأميركي.

وقال: أنا حتى لا أفكر في ذلك لأنني سعيد هنا في «الكامب نو» على المستوى الإنساني مع زملائي، ومع عائلتي في هذه المدينة الرائعة.

وأشار ليفاندوفسكي إلى أنه قبل «جائحة كورونا» كانت تسيطر عليه تماماً فكرة اللعب في الدوري الأميركي، وقال: بطريقة أو بأخرى غيّرت رأيي بعد ذلك، ومن الصعب أن أتخيل ذهابي إلى هناك بعد برشلونة.

وشهد ليفاندوفسكي بداية صعبة هذا الموسم على مستوى تسجيل الأهداف مع «البارسا»، ولكنه سجل في آخر مباراتين لعبهما مع منتخب بلاده في «الأجندة الدولية».

ويأمل تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن يستمر مهاجمهه الأساسي، في قمة لياقته البدنية والفنية في المباريات المقبلة، والتي يبدأها برشلونة السبت باستضافة ريال بيتيس في الجولة الخامسة للدوري «الليجا».