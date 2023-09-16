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جوريتسكا يؤيد ناجلسمان لقيادة «الماكينات»

جوريتسكا يؤيد ناجلسمان لقيادة «الماكينات»
16 سبتمبر 2023 11:09

 
ميونيخ (د ب أ)


أعرب ليون جوريتسكا، نجم بايرن ميونيخ الألماني، عن تأييده لإمكانية تولي المدرب جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لـ «البايرن»، تدريب المنتخب الألماني، خلفاً لمواطنه هانزي فليك، الذي أقيل من تدريب الفريق قبل أيام.
وكشف اللاعب عن ترحيبه بالتدريب مجدداً تحت إشراف ناجلسمان، من خلال وجوده ضمن صفوف المنتخب الألماني، حال أقدم الاتحاد الألماني على تعيين ناجلسمان مدرباً للمنتخب. 

وقال جوريتسكا «28 عاماً»، بعد مباراة «البايرن» التي تعادل فيها مع باير ليفركوزن
2-2 في «البوندسليجا»: «أرى أن ناجلسمان مدرب رائع، إذا تولى تدريب المنتخب، سيكون لدينا مدرب عظيم». 

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وكان ناجلسمان، اضطر إلى ترك بايرن ميونيخ ربيع هذا العام، بعد تعيين المدرب توماس توخيل مدباً للفريق بشكل مفاجئ، ولكنه يعتبر الآن مرشحاً بقوة لتدريب المنتخب الألماني خلفا لهانزي فليك «58 عاماً» ، الذي أقيل من المنصب بعد الهزيمة 1-4 أمام المنتخب الياباني ودياً في فولفسبورج. 

وتولى رودي فولر «63 عاماً» مدير المنتخب الألماني، مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت في مباراته الودية التالية، وقاد الفريق للفوز فيها 2-1 على المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم. 

وأعرب جوريتسكا عن أسفه للإطاحة بالمدرب فليك، رغم أن الأخير لم يستدعه للمباريات الدولية الأولى التي خاضها الفريق استعداداً لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة «يورو 2024» المقررة بألمانيا.
وقال جوريتسكا، الذي خاض 53 مباراة دولية مع المنتخب الألماني حتى الآن: «إقالة مدرب تشير دائماً إلى أنه لم يؤد عمله بشكل جيد، ولهذا، كنت حزيناً ومنزعجاً بما حدث، قدمنا فترة ناجحة مع فليك، كنت أتمنى أن تسير الأمور بشكل أفضل معه».
ويسافر المنتخب الألماني إلى الولايات المتحدة في أكتوبر المقبل، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخبين الأميركي والمكسيكي، ويتطلع الاتحاد الألماني إلى إيجاد المدرب الجديد للفريق قبل هاتين المباراتين.

 

ألمانيا
بايرن ميونيخ
هانسي فليك
جوليان ناجلسمان
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