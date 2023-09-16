ديوكوفيتش.. «حالة غبطة»



فالنسيا (أ ف ب)

حجز نوفاك ديوكوفيتش مكاناً لصربيا في ربع نهائي كأس ديفيس للتنس، بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، بعد 5 أيام فقط من فوزه بلقب بطولة أميركا المفتوحة.

وحقّق المصنف أوّل عالمياً فوزاً سهلاً 6-3 و6-4، ليمنح بلاده تقدماً 2-0 في فالنسيا، بعد فوز لاسلو دجيري على ألبرت راموس-فينيولاس 6-4 و6-4.

وكان هذا الظهور الأول لديوكوفيتش في مسابقة الفرق، منذ خسارة صربيا في نصف النهائي أمام كرواتيا في 2021.

وفاز اللاعب «36 عاماً» بلقبه الـ24 في البطولات الأربع الكبرى، بثلاث مجموعات نظيفة، على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي «فلاشينج ميدوز»، قال «أنا في حالة غبطة، بعد كل ما حدث معي في الفترة الأخيرة على ملاعب التنس، واللعب لصربيا، لبلدي، هو شيء مختلف تماماً، هي مسؤولية كبرى، لكنها شرف وفخر في الوقت عينه».

صربيا التي حسمت أيضاً مباراة الزوجي بمجموعتين، حجزت مكاناً في ربع النهائي المقرر في ملقة الإسبانية في نوفمبر، وذلك بعد فوزها على كوريا الجنوبية 3-0.

في المقابل، ودّعت إسبانيا، مضيفة دور الثمانية، المنافسة، في ظل غياب نجمها كارلوس ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً، والذي فضل الخلود إلى الراحة، بعد خروجه من نصف نهائي «فلاشينج ميدوز».

وعما إذا كان حضور ديوكوفيتش يزيد من الضغط على الفريق الصربي، قال زميله دجيري «قد يضع بعض الضغوط، لكني أحاول استخدام ذلك حافزاً».

وكان ديوكوفيتش لعب دوراً حاسماً بفوز صربيا بلقبها الوحيد في المسابقة عام 2010.

في المقابل، منح أندي موراي بريطانيا نقطتها الأولى في المسابقة أمام سويسرا، قبل أن يكشف أنه غاب عن جنازة جدته لخوض المباراة.

وقال موراي بعد فوزه الملحمي على لياندرو ريدي 6-7، 6-4، 6-4 في مانشستر أرينا «إنه يوم صعب بالنسبة لي، إنها جنازة جدتي، وأنا آسف لعائلتي، لأنني لم أتمكن من التواجد هناك، لكن يا جدتي، هذا الفوز لك»، قبل أن يعود إلى مقعده حيث جلس يبكي مغطياً وجهه بالمنشفة.

ولم يخسر اللاعب «36 عاماً» سوى ثلاث من مبارياته الفردية الـ35 السابقة في البطولة، لكنه احتاج إلى كل ذرة من المهارة والقدرة التنافسية ليشق طريقه أمام ريدي «21 عاماً»، والذي كان يشارك للمرة الأولى في كأس ديفيس.

عادلت سويسرا الأرقام مع فوز المخضرم ستاينسلاس فافرينكا على كاميرون نوري 7-5 و6-4، لكن دان إيفانز ونيل سكوبسكي تفوّقاً على دومينيك ستريك وفافرينكا 6-3 و6-3، لتحقق بريطانيا فوزها الثاني في دور المجموعات، بعد الأول على أستراليا 2-1.