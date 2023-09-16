الأحد 17 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ديوكوفيتش.. «حالة غبطة»

ديوكوفيتش.. «حالة غبطة»
16 سبتمبر 2023 11:00

 
فالنسيا (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«صاعقة» فنلندا تضرب أميركا!
بيكر يطالب بـ«عودة الروح»!

حجز نوفاك ديوكوفيتش مكاناً لصربيا في ربع نهائي كأس ديفيس للتنس، بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، بعد 5 أيام فقط من فوزه بلقب بطولة أميركا المفتوحة.
وحقّق المصنف أوّل عالمياً فوزاً سهلاً 6-3 و6-4، ليمنح بلاده تقدماً 2-0 في فالنسيا، بعد فوز لاسلو دجيري على ألبرت راموس-فينيولاس 6-4 و6-4.
وكان هذا الظهور الأول لديوكوفيتش في مسابقة الفرق، منذ خسارة صربيا في نصف النهائي أمام كرواتيا في 2021.
وفاز اللاعب «36 عاماً» بلقبه الـ24 في البطولات الأربع الكبرى، بثلاث مجموعات نظيفة، على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي «فلاشينج ميدوز»، قال «أنا في حالة غبطة، بعد كل ما حدث معي في الفترة الأخيرة على ملاعب التنس، واللعب لصربيا، لبلدي، هو شيء مختلف تماماً، هي مسؤولية كبرى، لكنها شرف وفخر في الوقت عينه».
صربيا التي حسمت أيضاً مباراة الزوجي بمجموعتين، حجزت مكاناً في ربع النهائي المقرر في ملقة الإسبانية في نوفمبر، وذلك بعد فوزها على كوريا الجنوبية 3-0.
في المقابل، ودّعت إسبانيا، مضيفة دور الثمانية، المنافسة، في ظل غياب نجمها كارلوس ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً، والذي فضل الخلود إلى الراحة، بعد خروجه من نصف نهائي «فلاشينج ميدوز».
وعما إذا كان حضور ديوكوفيتش يزيد من الضغط على الفريق الصربي، قال زميله دجيري «قد يضع بعض الضغوط، لكني أحاول استخدام ذلك حافزاً».
وكان ديوكوفيتش لعب دوراً حاسماً بفوز صربيا بلقبها الوحيد في المسابقة عام 2010.
في المقابل، منح أندي موراي بريطانيا نقطتها الأولى في المسابقة أمام سويسرا، قبل أن يكشف أنه غاب عن جنازة جدته لخوض المباراة.
وقال موراي بعد فوزه الملحمي على لياندرو ريدي 6-7، 6-4، 6-4 في مانشستر أرينا «إنه يوم صعب بالنسبة لي، إنها جنازة جدتي، وأنا آسف لعائلتي، لأنني لم أتمكن من التواجد هناك، لكن يا جدتي، هذا الفوز لك»، قبل أن يعود إلى مقعده حيث جلس يبكي مغطياً وجهه بالمنشفة.
ولم يخسر اللاعب «36 عاماً» سوى ثلاث من مبارياته الفردية الـ35 السابقة في البطولة، لكنه احتاج إلى كل ذرة من المهارة والقدرة التنافسية ليشق طريقه أمام ريدي «21 عاماً»، والذي كان يشارك للمرة الأولى في كأس ديفيس.
عادلت سويسرا الأرقام مع فوز المخضرم ستاينسلاس فافرينكا على كاميرون نوري 7-5 و6-4، لكن دان إيفانز ونيل سكوبسكي تفوّقاً على دومينيك ستريك وفافرينكا 6-3 و6-3، لتحقق بريطانيا فوزها الثاني في دور المجموعات، بعد الأول على أستراليا 2-1.

 

التنس
فلاشينج ميدوز
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
كأس ديفيز
صربيا
نوفاك ديوكوفيتش
آخر الأخبار
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
الاقتصادي
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
15 سبتمبر 2023
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
الرياضي
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
اليوم 11:08
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
الرياضي
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
اليوم 11:05
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
الإمارات
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
اليوم 11:05
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
الرياضي
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©