تن هاج: لا أعرف مستقبل «المنفي» مع «الشياطين»!



لندن (أ ف ب)

قال الهولندي إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه لا يعرف ما إذا كان لاعبه «المنفي» جايدون سانشو سيشارك مرّة أخرى مع «الشياطين الحمر»، واستبعد يونايتد سانشو لأسباب تأديبية، موضحاً أنه سيتدرب بمفرده.

وكان مانشستر يونايتد استبعد سانشو من المباراة التي خسرها أمام أرسنال 1-3 مطلع الشهر الحالي، بسبب ما اعتبره تن هاج أداءً سيئاً في التدريبات، ردّ المهاجم الشاب البالغ من العمر 23 عاماً بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه أصبح «كبش فداء» منذ فترة طويلة».

وألمح تن هاج إلى إنها لم تكن الحادثة الوحيدة التي تورّط فيها سانشو، والمأخوذة بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة.

وأمضى ابن الثالثة والعشرين جزءاً من تدريبات الموسم الماضي بمفرده في هولندا، بعد أن ارتأى تن هاج أنه ليس في حالة بدنية وذهنية جيدة للعب مع يونايتد.

وقال تن هاج أنه لا يعرف إلى متى ستستمر الإجراءات التأديبية لسانشو، أو إذا كان سيمثل «اليونايتد» مرّة أخرى.

ورداً على سؤال عما إذا كان سانشو سيحمل ألوان يونايتد مجدداً، قال المدرب السابق لأياكس أمستردام «لا أعرف، أنا جالس هنا، نخوض مجموعة جديدة من اللقاءات والبرنامج مكثف، أركّز على هذا الأمر».

وكان تن هاج، المعروف عنه صرامته، ادعى أنه ورثا فريقاً العام الماضي «ليس لديه ثقافة جيدة»: «طالبني النادي بالصرامة، لأنه لم تكن هناك ثقافة جيدة قبل الموسم الماضي، علي أن أضع معايير جديدة».

وكان سانشو ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي لكرة القدم، لكنه بقي مع «اليونايتد» بانتظار فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانتقل الجناح الدولي إلى «اليونايتد» عام 2021 من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 73 مليون جنيه استرليني «91 مليون دولار»، لكنه عانى لفرض نفسه، واكتفى بتسجيل 12 هدفاً فقط في 82 مباراة خاضها معه ضمن جميع المسابقات.

ويفتقد «اليونايتد»، خدمات الجناح الدولي البرازيلي أنتوني الذي حصل على إجازة لحلّ مزاعم دعوى عنف منزلي.